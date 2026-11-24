Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Luna decembrie vine cu o încărcătură emoțională uriașă și cu lecții karmice greu de dus, iar unul dintre semnele zodiacale va resimți cel mai puternic furtuna astrală a finalului de an. Potrivit astrologilor, atât aspectele tensionate dintre Marte și Uranus din prima parte a lunii, cât și Luna Plină care se formează în preajma Crăciunului pun acești nativi în fața unor adevăruri pe care le-au evitat tot anul. După luni întregi în care au pus fericirea familiei și a partenerului mai presus de propria liniște, ei ajung la capătul puterilor și simt că eforturile lor nu au fost apreciate la adevărata valoare.

Zodia care termină în lacrimi anul 2026

În prag de sărbători, Racii riscă să primească o dezamăgire profundă din partea unei persoane foarte apropiate – fie un membru al familiei care aruncă vorbe grele la nervi, fie partenerul de viață care provoacă o distanță emoțională greu de reparat, după cum arată analizele astrologice publicate de The Times of India.

Zilele din jurul Crăciunului vor fi marcate de lacrimi, suspine și nevoia acută de retragere în singurătate. Pe lângă suferința sufletească, începutul lunii le aduce suprasolicitare la locul de muncă și posibile cheltuieli neprevăzute legate de casă sau sănătate.

Totuși, astrologii subliniază că această ruptură dureroasă este necesară pentru ca nativii Rac să închidă definitiv un capitol toxic și să intre vindecați în noul an.

Citește și: Horoscop Mihai Voropchievici. Zodia căreia i se schimbă planurile peste noapte: „Nu vă speriați”

Ce le așteaptă pe celelalte zodii în luna decembrie 2026

Berbec

Decembrie îi forțează pe Berbeci să încetinească ritmul și să își reevalueze planurile pe termen lung. Pot apărea blocaje în comunicare sau amânări în proiectele profesionale, iar în plan sentimental vor simți nevoia de mai multă stabilitate și sinceritate decât de aventură.

Taur

Pentru Tauri, finalul de an aduce tensiuni legate de bani, bunuri comune și liniștea căminului, avertizează astrologii. Vor fi nevoiți să renunțe la atașamentele care le consumă energia și să acorde o atenție sporită sănătății, mai ales dacă au ignorat semnalele de oboseală din ultimele luni.

Gemeni

Afectați de aspectele tensionate ale lui Mercur, Gemenii pot avea parte de neînțelegeri în cuplu, promisiuni încălcate sau revenirea în gânduri a unei persoane din trecut, arată previziunile pentru luna decembrie. Este o lună a revelațiilor, în care ies la iveală adevăruri ascunse.

Leu

Leii traversează o perioadă de iritabilitate și orgolii rănite în prima jumătate a lunii, urmată de o etapă de introspecție profundă odată cu retrogradarea lui Jupiter în semnul lor. Relațiile care nu au o bază solidă vor fi puse la grea încercare.

Fecioară

Nativii Fecioară sunt puși în fața unor decizii tranșante în dragoste, unde nu mai pot amâna un ultimatum sau o discuție decisivă. Pe plan profesional, aglomerația de sarcini dinaintea sărbătorilor le poate testa răbdarea la maximum.

Balanță

Decembrie scoate la suprafață compromisurile dureroase pe care Balanțele le-au făcut în ultimele luni. Unele legături se pot destrăma definitiv, lăsând loc unui sentiment de eliberare, dar și unei nostalgii greu de gestionat în preajma Revelionului.

Scorpion

O veste neașteptată le poate schimba complet perspectiva asupra unei relații importante, conform horoscopului. Scorpionii se confruntă cu momente de tăcere dureroasă în cuplu și sunt nevoiți să lase în urmă o rană veche, chiar dacă nu primesc toate explicațiile pe care le așteaptă.

Săgetător

Deși este sezonul lor, Săgetătorii simt o presiune suplimentară pe plan financiar și personal. Vor avea tendința să spună lucrurilor pe nume fără menajamente, ceea ce poate aprinde conflicte rapide cu cei dragi dacă nu își temperează impulsivitatea.

Capricorn

Planurile făcute pentru finalul de an riscă să fie date peste cap de situații neprevăzute sau cheltuieli blocate. În dragoste, Capricornii trec prin momente de răcire și sinceritate brutală, fiind nevoiți să renunțe la masca omului mereu puternic.

Vărsător

Casa parteneriatelor este puternic tensionată în decembrie, iar o neînțelegere aparent banală sau un mesaj interpretat greșit poate duce la o ruptură serioasă, subliniază The Times of India. Vărsătorii trec printr-un proces intens de desprindere de trecut.

Pești

Peștii încheie un ciclu lung al sacrificiilor în care au oferit sprijin tuturor până la epuizare. Luna decembrie îi obligă să învețe să spună „nu”, să se desprindă de oamenii care profită de bunătatea lor și să își acorde timp pentru vindecare.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News