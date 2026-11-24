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Andreea Popescu locuiește într-un penthouse spațios, cu patru camere, în care s-a mutat recent și pe care l-a decorat cu gândul la cei trei copii. Fiecare dintre aceștia are camera sa, cu detalii personalizate.

Cum a amenajat Andreea Popescu camerele copiilor din noul penthouse

Andreea Popescu și-a transformat recent locuința într-un spațiu de poveste pentru cei trei copii ai săi. După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea s-a mutat într-un penthouse spațios și a decis să își concentreze atenția pe crearea unui mediu adaptat personalităților copiilor săi, iar rezultatele i-au bucurat nespus pe aceștia.

Cu patru dormitoare la dispoziție, Andreea a transformat fiecare cameră într-un univers unic, gândit să reflecte pasiunile celor mici. Dormitorul fiului ei mai mare, Ioachim, este o adevărată declarație de dragoste pentru pescuit — hobby-ul său preferat. Pereții sunt decorați cu un tapet personalizat, ce înfățișează speciile de pești pe care băiatul le-a prins până acum. Fiecare detaliu a fost ales atent pentru a crea o atmosferă cât mai primitoare.

Camera fiicei, Anastasia, emană delicatețe și veselie. Decorată cu un tapet cu păsări și flori, realizat special pentru ea, încăperea reflectă perfect sensibilitatea și energia ei. Reacția micuței a fost pe măsură: încântarea i s-a citit pe chip din primele momente în care a văzut rezultatul final. „Wow, ce frumos!”, a spus Anastasia.

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Andreea Popescu locuiește în chirie

Această mutare marchează un nou început pentru Andreea Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc. Deși s-a speculat că influencerița ar fi achiziționat noua locuință, ea a clarificat că aceasta este momentan închiriată, dar nu exclude posibilitatea de a deveni proprietara imobilului în viitor.

„Nu am spus niciodată, dar este în chirie, nu este cumpărat. S-a speculat că mi-am cumpărat penthouse-ul. Aș vrea la un moment dat să mi-l cumpăr. Există această posibilitate și îmi doresc”, a declarat Andreea Popescu, la Fresh by Unica.

În plus, vedeta a recunoscut că fostul soț, Rareș Cojoc, continuă să contribuie financiar la jumătate din chirie pentru a asigura o tranziție cât mai lină pentru copii. „E greu să menții viața pe care tatăl le-o oferă copiilor. Fac niște eforturi pentru a nu fi acest dezechilibru. Rareș mă ajută cu jumătate de chirie”, a adăugat ea.

Foto: Instagram

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