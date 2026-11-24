Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Eva Măruță (11 ani) a terminat filmările pentru serialul „Time time”, după două luni pline. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță a vorbit despre sentimentele pe care le are la finalul acestei etape din viața ei, în timp ce fratele ei mai mare, David, i-a făcut o surpriză în ultimele zile de filmări.
După două luni în care s-a împărțit între băncile școlii și platourile de filmare de la Pro TV, Eva Măruță a anunțat că a încheiat filmările pentru serialul „Tati time” în care joacă alături de Alex Bogdan.
Fiica Andrei mergea spre filmări împreună cu mama ei atunci când, într-un story, a dezvăluit că este ultima sa zi la Pro TV. Deși a mărturisit că îi va fi dor de colegii ei și de emoțiile platourilor, copila a precizat că știe că fiecare lucru are un sfârșit, dând dovadă de maturitate.
„Astăzi este ultima zi de filmare de la „Tati time”. O să-mi fie foarte dor, dar totul are un sfârșit. Sper să vă placă. Am muncit foarte mult la el și e ultima zi pentru mine. Echipa mai are o săptămână, dar da, voiam doar să vă anunț”, a spus Eva Măruță într-un InstaStory.
După ce a filmat ultima ei scenă, Eva și-a îmbrățișat emoționată mama, în aplauzele echipei aflate pe platou. De asemenea, aceasta a primit și un superb buchet de flori, în timp ce toată lumea scanda: „Sezonul 2”.
„Mă simt foarte bine, am primit și un sticker cu Eva în Tati Time. Mulțumesc!”, a spus Eva Măruță la final.
În penultima zi de filmări, David Măruță a decis să îi facă os surpriză surioarei sale mai mici și s-a dus pe platourile de filmare pentru a o vedea în acțiune. Acesta a fost însoțit de Cătălin Măruță, care a filmat întregul moment.
„A venit cineva să o susțină pe Eva la filmare. Astăzi e penultima zi, mai are o zi. De la 7 (dimineața) a venit la filmări. La 7 era pe set”, spune Cătălin Măruță în timp ce fiul său a completat amuzat: „La 7 dormeam”.