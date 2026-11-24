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Eva Măruță (11 ani) a terminat filmările pentru serialul „Time time”, după două luni pline. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță a vorbit despre sentimentele pe care le are la finalul acestei etape din viața ei, în timp ce fratele ei mai mare, David, i-a făcut o surpriză în ultimele zile de filmări.

Eva Măruță a terminat filmările la „Tati time”

După două luni în care s-a împărțit între băncile școlii și platourile de filmare de la Pro TV, Eva Măruță a anunțat că a încheiat filmările pentru serialul „Tati time” în care joacă alături de Alex Bogdan.

Fiica Andrei mergea spre filmări împreună cu mama ei atunci când, într-un story, a dezvăluit că este ultima sa zi la Pro TV. Deși a mărturisit că îi va fi dor de colegii ei și de emoțiile platourilor, copila a precizat că știe că fiecare lucru are un sfârșit, dând dovadă de maturitate.

„Astăzi este ultima zi de filmare de la „Tati time”. O să-mi fie foarte dor, dar totul are un sfârșit. Sper să vă placă. Am muncit foarte mult la el și e ultima zi pentru mine. Echipa mai are o săptămână, dar da, voiam doar să vă anunț”, a spus Eva Măruță într-un InstaStory.

După ce a filmat ultima ei scenă, Eva și-a îmbrățișat emoționată mama, în aplauzele echipei aflate pe platou. De asemenea, aceasta a primit și un superb buchet de flori, în timp ce toată lumea scanda: „Sezonul 2”.

„Mă simt foarte bine, am primit și un sticker cu Eva în Tati Time. Mulțumesc!”, a spus Eva Măruță la final.

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David Măruță i-a făcut o surpriză surorii sale

În penultima zi de filmări, David Măruță a decis să îi facă os surpriză surioarei sale mai mici și s-a dus pe platourile de filmare pentru a o vedea în acțiune. Acesta a fost însoțit de Cătălin Măruță, care a filmat întregul moment.

„A venit cineva să o susțină pe Eva la filmare. Astăzi e penultima zi, mai are o zi. De la 7 (dimineața) a venit la filmări. La 7 era pe set”, spune Cătălin Măruță în timp ce fiul său a completat amuzat: „La 7 dormeam”.

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David a intrat în camera unde Eva filma o scenă în care stătea într-o bancă de clasă și cânta un cântec împreună cu o colegă.

Văzându-l, Eva Măruță a zâmbit fericită, venindu-i să râdă, însă și-a păstrat profesionalismul și a continuat scena.

Apoi, David și-a îmbrățișat fratele, iar când Cătălin Măruță a întrebat-o: „Ai văzut pe cine am adus?”, Eva Măruță a făcut o remarcă amuzantă privind aspectul tatălui ei: „Te-ai tuns?”.

Eva Măruță a jucat în ambele filme „Tati part time” și „Tati full time”, iar acum a continuat rolul Mayei în serialul „Tati Time”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Eva Măruță pe platourile de filmare de la Pro TV

Sursă foto: Instagram

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