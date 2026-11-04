„E ușor să judeci o familie care e expusă!” Andra, dezvăluiri din spatele ușilor închise. Sacrificiul făcut pentru ca Eva să joace la PRO TV

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După plecarea lui Cătălin Măruță la Antena 1, platourile din Pache Protopopescu nu au rămas lipsite de dinamica familiei Măruță. Andra are acum o nouă colegă de trust: pe fiica ei, Eva Măruță, care a început filmările pentru noul serial „Tati Time”, continuarea producțiilor de succes „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”. Îndrăgita artistă și jurată la „Românii au talent” a vorbit deschis despre provocările acestei noi etape, despre programul încărcat al micuței și despre comentariile venite adesea din partea publicului.

Andra, despre sacrificiile făcute pentru cariera fiicei sale

Deși pentru public totul pare o joacă în fața camerelor, Andra mărturisește că implicarea Evei într-un proiect de o asemenea anvergură vine la pachet cu un efort considerabil de organizare din partea întregii familii. Prioritatea absolută rămâne școala, motiv pentru care filmările au fost atent calibrate.

„Pentru noi e o bucurie… Pentru că e aceeași echipă, Eva lucrează… E un efort pe care îl facem noi ca familie, pentru că Eva este în timpul școlii. Am încercat să punem filmările astfel încât să nu lipsească prea mult de la cursuri — are filmări mai mult în weekenduri și unele în timpul săptămânii, dar după ore. A fost un efort să stabilim tot programul. Dacă nu i-ar plăcea ei atât de mult, n-am face-o. Nu vine din partea noastră! Am vrut să facem asta doar pentru că își dorește ea”, a explicat Andra pentru Libertatea.

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Artista răspunde ferm criticilor

Expunerea timpurie a copiilor pe rețelele sociale și pe micile ecrane atrage adesea valuri de opinii, însă Andra subliniază că nu a încercat niciodată să le dicteze viitorul profesional nici Evei, nici lui David.

„Noi nu ne facem planuri cu copiii noștri. Deși e foarte ușor să judeci o familie care e foarte expusă, pentru că o vezi pe internet și îți faci o impresie… Noi nu ne-am gândit la nimic dinainte. Singurul lucru la care ne-am rugat a fost să ne dea Dumnezeu copii sănătoși, buni, iubitori și înțelegători. Cât despre ce vor alege să facă în viață, poate Eva vrea acum să fie actriță, dar peste 2-3 ani se răzgândește. Orice alegere ar face amândoi, noi vom fi acolo. Ăsta-i rolul nostru de părinți”, a mărturisit vedeta.

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Chiar dacă are acasă una dintre cele mai bune voci din România, micuța Eva își exersează talentul muzical după propriile reguli. Andra a recunoscut, cu umor și sinceritate, că rolul de mamă trece întotdeauna înaintea celui de artist sau antrenor vocal.

„Cântăm câteodată împreună, dar știi cum e… Tot mamă sunt! Chiar dacă sunt cântăreață, dacă am vreo grimasă pe față, își dă seama imediat și întreabă: «Ce nu e bine?». Iar eu îi zic: «Dar n-am zis nimic!». Așa că se aplică regula: trebuie să vină un alt profesor din exterior să o învețe! Pentru că eu, ca părinte, orice aș zice, e reacția aia de copil: «Bine, mamă…». E muncitoare și n-am ce să-i reproșez”, a adăugat jurata show-ului care revine la PRO TV.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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