Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Eva Măruță a semnat un contract cu PRO TV pentru o nouă producție în care urmează să apară. Postul de televiziune pregătește un nou serial, după succesul ultimelor producții precum „Clanul”, „Groapa”, „Tătuțu”, „Betoane”, „Fără Urmă”, „Atletico Textila” sau „Trafic”.

Eva Măruță va apărea într-un serial pe PRO TV

Conform reprezentanților postului, noul serial o continuare a filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-time”. Serialul se va numi „Tati Time”, iar filmările deja au început.

Serialul este o comedie de familie despre viața de zi cu zi și haosul care vine odată cu creșterea copiilor. Personajul principal este Iustin, interpretat de Alex Bogdan, un tată iubitor, dar cu o abordare mai puțin obișnuită.

Citește și: Cum a reacționat Eva, fiica lui Cătălin Măruță, când a aflat că va prezenta Furnicuțele: „Știi ce? L-am văzut și pe Dan Negru, ce în formă e, și tu ești mai tânăr ca el, așa că eu cred că trebuie să te întorci în televiziune” / Exclusiv

În serial revine și actrița Raluca Aprodu, care o interpretează în continuare pe Sânziana. Alături de ea, Eva Măruță completează distribuția principală, în rolul Mayei.

Din distribuție mai fac parte Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici.

„Mă bucur să pot anunța că povestea «Tati» merge mai departe și capătă o nouă formă: «Tati Time», un serial de comedie de familie care continuă universul deja cunoscut publicului din cele două filme. «Tati Time» vorbește cu umor, dar și cu multă căldură, despre viața de familie așa cum este ea în realitate: cu copii, relații, carieră, griji, schimbări, momente de oboseală, dar și foarte multă iubire.

Citește și: Andra Măruță, dezvăluiri despre răutățile primite de-a lungul carierei. Ce lecție vrea ca fiica ei, Eva, să învețe

Îi vom regăsi pe Iustin, Sânziana și Maya într-o nouă etapă a vieții lor, alături de personaje cunoscute, dar și de câteva apariții noi”, a spus Delia Mihai, Head of Fiction la PRO TV.

Serialul este produs de Vidra Productions, casa de producție care a scos filme precum „Miami Bici”, „Buzz House”, „Teambuilding”, „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

Filmările deja au început

„«Tati Part-Time» și «Tati Full-Time» sunt filmele mele preferate din tot ce am produs la Vidra. Rezonez foarte mult cu ele și pentru că, dintre toate rolurile și titlurile pe care le-am avut de-a lungul vieții, «mama» este preferatul meu, iar acest serial este despre bucuria, dar și povara de a fi părinte. Explorează subiecte precum presiunea socială, cum se schimbă dinamica dintre parteneri odată ce apare copilul, veșnicii socri prea băgăcioși, dar și multe altele.

Serialul a fost scris din experiențe adevărate îmbrăcate în foarte mult umor, pentru că, în final, asta ne salvează pe toți, râsul. Mă bucur că PRO TV și VOYO au văzut același potențial ca și noi în aceste povești și în sfârșit serialul «Tati Time» și-a găsit casa și, sperăm noi, și publicul”, a afirmat Alexandra Hash, CEO Vidra Productions și producător al serialului „Tati Time”.

Citește și: Alex Bogdan, fascinat de Eva Măruță la filmările „Tati part-time”. „E de o maturitate de mă sperie” / Exclusiv

Filmările au început deja, iar reprezentanții postului spun că serialul va fi difuzat în curând pe PRO TV și pe VOYO.

Urmărește-ne pe Google News