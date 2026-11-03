Emisiunea cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Formatul, preluat din Olanda

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Fără acces la telefon, fără resurse financiare și mereu în mișcare. Câteva dintre cele mai cunoscute personalități autohtone vor fi puse la încercare într-un format de televiziune alert, achiziționat recent de PRO TV.

Emisiunea cu care Pro TV vrea să dea lovitura

Grila de programe a postului PRO TV urmează să se îmbogățească cu o nouă producție de divertisment. Este vorba despre adaptarea locală a show-ului „Most Wanted”, un concept dezvoltat de casa de producție olandeză Talpa Studios în parteneriat cu Signal.Stream.

Potrivit comunicatelor oficiale emise de parteneri, formatul a fost licențiat simultan pentru trei piețe din Europa Centrală și de Est: România, Cehia și Slovacia.

Premiera variantei românești este preconizată pentru primăvara anului 2027.

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Cum funcționează mecanismul competiției

Premisa emisiunii se bazează pe o cursă contracronometru de supraviețuire urbană și adaptare. Concurenții, recrutați din rândul celebrităților, intră simbolic în rolul unor evadați dintr-un penitenciar de maximă securitate.

Timp de cinci zile consecutive, aceștia trebuie să se deplaseze pe teritoriul țării și să rămână ascunși de o echipă specializată de căutare. Regulamentul impune restricții stricte pentru participanți: aceștia nu au acces la telefoane mobile, bani sau alte mijloace de comunicare și plată, fiind nevoiți să își asigure singuri hrana, adăpostul și mijloacele de transport.

În formatul original, concurenții poartă combinezoane portocalii specifice deținuților, devenind ușor de reperat în spațiul public. În opoziție, echipa de urmăritori este alcătuită din trei profesioniști echipați cu tehnică de monitorizare, precum drone și sisteme de localizare GPS, scopul lor fiind identificarea și capturarea tuturor fugarilor înainte de expirarea celor 120 de ore.

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De la succesul din Olanda la adaptările europene

Proiectul își are originile în Țările de Jos, unde a debutat în 2024 pe canalul SBS6 sub denumirea „Hunting Season: Most Wanted”. Conceptul fusese anterior testat și consacrat în mediul online de către Signal.Stream, atrăgând o audiență semnificativă în rândul publicului tânăr.

Ulterior, formatul a fost extins la nivel internațional, fiind adaptat, printre altele, și în Franța, sub titlul „Wanted: Catch Me If You Can”.

În ceea ce privește producția din România, reprezentanții postului nu au comunicat încă numele celebrităților participante și nici componența echipei de investigatori. De asemenea, nu a fost precizat dacă emisiunea va fi difuzată exclusiv pe canalul principal sau dacă va beneficia de conținut dedicat pe platforma de streaming VOYO.

Sursă foto: Facebook

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