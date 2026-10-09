Selly a semnat cu Pro TV. Ce emisiune va prezenta influencerul: „Ne dorim în viitor să facem cât mai multe sezoane”

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Selly continuă să-și extindă orizonturile profesionale și să-și consolideze poziția în industria divertismentului. După ce a adus pe VOYO festivalul „Beach, Please!” și concertele Nibiru, tânărul antreprenor și creator de conținut a semnat un nou parteneriat cu PRO TV.

Selly a semnat cu Pro TV

Selly a făcut un nou pas și a semnat cu Pro TV și va aduce cel de-al treilea sezon al popularului show „Fugiți de acasă” pe platforma VOYO.

„Fugiți de acasă”, un format original al Selly Media Network, a captivat publicul încă de la debutul său pe YouTube. Show-ul aduce împreună echipe de vedete și creatori de conținut, care se aventurează prin diverse colțuri ale României pentru a îndeplini misiuni pline de adrenalină, ce amintesc de succesul internațional al emisiunii Asia Express.

„Pentru Selly Media Network și întreaga echipă de producție implicată în „Fugiți de acasă” reprezintă un mare pas înainte. Faptul că aceste producții și aceste formate pe care noi le facem de ani de zile au ajuns la nivelul la care să fie pe o platformă de streaming este un semnal bun. Ne dorim în viitor să facem cât mai multe sezoane și formate de succes. Mulțumim VOYO pentru încredere și ne vedem cu toții din noiembrie, cu cel mai bun sezon «Fugiți de acasă»”, a declarat Selly pentru Pagina de Media.

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Cine sunt concurenții show-ului

Noul sezon promite să fie cel mai spectaculos de până acum, aducând în competiție cinci echipe diverse și pline de energie: Iorga și Adrian „Elicopter de luptă”, Florin Prunea și Alessandro Caparco, Bie (Bianca Fleșer) și Alin, Alexandra Alișorii și Nico, și Iasmina Rashidi alături de Zaya.

Pe parcursul aventurii lor, aceștia vor înfrunta provocări inspirate de peisajele și tradițiile locale din România, având ca scop să cucerească publicul cu perseverența și umorul lor.

Cu toate acestea, mutarea emisiunii de pe YouTube pe o platformă de streaming contra cost a stârnit nemulțumirea unei părți din fani, care și-au exprimat opiniile pe Instagram.

„Și pe YouTube o să fie?”, „Selly, ne dai tu bani de abonament?” și „Pe YouTube, platforma care te-a crescut, nu îți mai place?” sunt doar câteva dintre reacțiile primite.

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Selly și echipa de filmare, surprinși la Brad

Un moment recent din producția noului sezon a fost surprins chiar de primarul municipiului Brad, Florin Cazacu. Acesta a anunțat pe pagina sa de Facebook că Selly și echipa de filmare au fost prezenți în localitate pe 15 septembrie 2026 pentru a filma un episod al emisiunii.

„Probele concurenților au fost legate de specificul zonei noastre și vor fi divulgate în momentul difuzării”, a scris edilul, alături de o fotografie cu celebrul creator de conținut.

Sursă foto: Instagram

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