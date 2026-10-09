Răsturnare de situație în dosarul decesului lui Victor Socaciu! Brândușa Socaciu, văduva artistului: „A fost înlăturată o probă nelegal administrată”

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Lupta pentru aflarea adevărului privind împrejurările în care s-a stins regretatul artist Victor Socaciu intră într-o nouă fază decisivă. La aproape 5 ani de la trecerea în neființă a maestrului muzicii folk, familia sa continuă demersurile juridice pentru a stabili dacă a fost vorba despre o eroare medicală sau malpraxis.

Tribunalul Constanța a luat o decizie crucială în acest dosar, anulând raportul de expertiză medico-legală inițial, care stabilise că nu există o legătură de cauzalitate între actul medical reclamat și deces.

O probă esențială, eliminată din dosar

Trecerea în neființă a lui Victor Socaciu, petrecută pe 27 decembrie 2021 în timpul pandemiei de COVID-19, a lăsat în urmă numeroase semne de întrebare. Decizia recentă a instanței de a anula raportul inițial vine ca urmare a unor nereguli procedurale sesizate de apărarea familiei. Văduva artistului, Brândușa Socaciu, a explicat că proba a fost înlăturată din cauza stării de incompatibilitate a expertului.

„Sunt, desigur, mulțumită de faptul că instanța de judecată a ascultat și înțeles pe deplin argumentele pe care le-a susținut avocata mea, Dalina Terzi, atât cu privire la momentul recuzării expertului, cât și cu privire la starea lui de incompatibilitate de la momentul efectuării expertizei”, a declarat Brândușa Socaciu, potrivit click.ro.

Ea a subliniat rolul decisiv pe care l-a avut avocata sa în identificarea acestor aspecte tehnice: „Este meritul Dalinei că a sesizat la timp aceste aspecte, la care mă refer mai sus și pe care eu sincer nu le-aș fi observat. Ca atare, a fost înlăturată de la dosar o probă nelegal administrată, care se întâmăplă să fie și o probă esențială”.

Procesul continuă cu o nouă expertiză INML

Eliminarea vechiului raport nu înseamnă închiderea cazului, ci refacerea de la zero a cercetării medico-legale. Dosarul a luat o amploare mai mare după ce Ana Maria, fiica regretatului interpret, s-a alăturat demersului juridic, iar solicitările împotriva cadrului medical reclamat au fost extinse.

Privind pașii următori din instanță, văduva artistului a oferit detalii despre modul în care va continua procesul: „Procesul va continua acum cu refacerea acestei expertize INML, pentru obiectivul deja încuviințat inițial, însă, față de modificările survenite între timp în dosar (a intervenit în interes personal si Ana Maria, fiica lui Victor, iar eu am extins solicitările împotriva medicului pârât si pentru alte aspecte distincte de decesul lui Victor), cred că expertiza va avea obiective suplimentare. Instanța va stabili unde se va realiza ea in viitor.”

„Lupta abia acum începe cu adevărat”

Marele solist de muzică folk s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani și a fost înmormântat în cimitirul din comuna Cornu, unde deținea o casă de vacanță. La trei ani de la demararea acțiunii în instanță, familia rămâne fermă în hotărârea de a afla dacă moartea artistului a fost sau nu rezultatul unei greșeli medicale.

În ciuda duratei lungi a procesului, Brândușa Socaciu își păstrează încrederea că adevărul va ieși la iveală: „Deși este un proces vechi, de mai mult de 3 ani, simt și știu că lupta, pentru stabilirea adevărului, în situația pe care o reclamăm eu și Ana Maria, abia acum începe cu adevărat.”

Foto – Facebook

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