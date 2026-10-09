  MENIU  
Home > Vedete > Câți bani a primit Cheloo la Asia Express. Artistul și Mihai Ban au fost eliminați din competiție

Câți bani a primit Cheloo la Asia Express. Artistul și Mihai Ban au fost eliminați din competiție

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 09.10.2026, 10:06
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiția Asia Express după cinci săptămâni. Cei doi prieteni au intrat în Cursa pentru ultima șansă împreună cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă și Mirela Retegan și Maya Sorian.

Cheloo și Mihai Ban, eliminați de la Asia Express

Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiția Asia Express după cinci etape pline de provocări. Dacă Valeria și Alex au ajuns primii la Irina Fodor, iar Mirela Retegan și Maya au reușit să ajungă pe locul 2, artistul și prietenul său au avut o zi dificilă și nu au reușit să își întreacă colegii.

cheloo eliminatIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

„Eu am avut cea mai proastă zi de la Asia Express la capitolul tematică. A fost o zi foarte proastă. Așa am avut noi noroc astăzi”, a afirmat Cheloo.

Înainte de a dezvălui că eșarfa este roșie, Irina Fodor a avut un mesaj special pentru artist.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS
Recomandarea zilei

„Cred că nu exagerez cu nimic când îți spun că te-am descoperit într-un fel care m-a surprins. Am descoperit niște profunzimi și o personalitate care explică într-un fel și versurile lui și cum a ajutat muzica lui să crească o generație”, i-a spus Irina Fodor.

După ce au aflat că sunt eliminați din competiție, Cheloo și Mihai Ban au avut un mesaj pentru cei care au rămas în show: „Echipa centenarilor vă mulțumește! Suntem foarte bine și o să fim și mai bine când voi o să fiți pe drum”.

„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Recomandarea zilei

Citește și: Cătălin Botezatu, din nou pe mâna medicilor. Cu ce problemă se confruntă și ce operație va face: „Trebuie să o fac când sunt foarte liniștit”

Citește și: Mirabela Grădinaru, din nou în atenția criticilor de modă. Detaliul de la Cotroceni care i-a făcut pe internauți să creadă că și-a pus rochia cu fața în spate

Câți bani a câștigat artistul pentru cele cinci etape

Cheloo a demonstrat că perseverența și curajul sunt răsplătite, chiar și într-o competiție dură precum Asia Express. Potrivit Cancan, artistul a reușit să plece acasă cu un câștig total de 16.000 de euro, o sumă impresionantă pentru cinci săptămâni de provocări intense.

Artistul a fost recompensat cu 3.000 de euro pentru fiecare dintre cele cinci etape în care a rămas în concurs, ceea ce i-a adus 15.000 de euro doar din participare. În plus, Cheloo și partenerul său de echipă, Mihai Ban, au obținut două amulete în valoare totală de 2.000 de euro. Cum premiile din amulete sunt împărțite între coechipieri, lui Cheloo i-a revenit suma de 1.000 de euro.

Citește și: Laura Cosoi, despre viața de cuplu cu 5 copii: „Să putem râde împreună într-o zi grea ne apropie foarte tare!” Cum întreține pasiunea în mariaj

Citește și: Cine este primul concurent al noului sezon Survivor România. Antena 1 negociază în secret cu o mare vedetă

Cu toate că nu a reușit să ajungă până la finalul cursei, aventura a fost una profitabilă atât din punct de vedere financiar, cât și personal.

„A fost o experiență care m-a testat din toate punctele de vedere”, a declarat artistul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cheloo și Mihai Ban

Sursă foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
GSP.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Click.ro
Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”
Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Citește și...
„Aștept demisia lui!” Mustață susține că dovezile în scandalul de la FCSB au ajuns la Gigi Becali: „L-au alungat pe cel mai bun fotbalist”
Trucul de 5 minute care te ajută să păstrezi căldura în casă. Ce să faci înainte să pornești centrala
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Frigănele cu dovleac și scorțișoară. Rețeta rapidă pentru un mic dejun delicios
De ce refuză Cheloo să își expună familia în fața publicului: „Sunt de modă veche”
Cheloo, dezvăluiri emoționante despre fiul lui, la Asia Express. Ce i-a spus unui copil în timpul probei
Cine și-o mai amintește pe Cristina Rus de la trupa Blondy? Imagine rară cu vedeta care a dispărut din showbiz
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Sass Jordan, legendă a rockului canadian și fostă jurată "Canadian Idol", a murit la 65 de ani
Sass Jordan, legendă a rockului canadian și fostă jurată "Canadian Idol", a murit la 65 de ani
Mirabela Grădinaru, din nou în atenția criticilor de modă. Detaliul de la Cotroceni care i-a făcut pe internauți să creadă că și-a pus rochia cu fața în spate
Mirabela Grădinaru, din nou în atenția criticilor de modă. Detaliul de la Cotroceni care i-a făcut pe internauți să creadă că și-a pus rochia cu fața în spate
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate
Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate
Laura Cosoi, despre viața de cuplu cu 5 copii: "Să putem râde împreună într-o zi grea ne apropie foarte tare!" Cum întreține pasiunea în mariaj
Laura Cosoi, despre viața de cuplu cu 5 copii: "Să putem râde împreună într-o zi grea ne apropie foarte tare!" Cum întreține pasiunea în mariaj
De ce a divorțat Frankie de la Insula Iubirii. Ispita este mama a două fetițe: „Mi-a fost extrem de greu”
De ce a divorțat Frankie de la Insula Iubirii. Ispita este mama a două fetițe: „Mi-a fost extrem de greu”
Matei Dima, alias BRomania, dezvăluiri despre viața personală, la un an de la despărțirea de iubită: "Continui terapia!" Prin ce trece actorul
Matei Dima, alias BRomania, dezvăluiri despre viața personală, la un an de la despărțirea de iubită: "Continui terapia!" Prin ce trece actorul
Relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu a ajuns în presa din Spania. Ce scriu jurnaliștii de la Marca despre fosta jucătoare de tenis
Relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu a ajuns în presa din Spania. Ce scriu jurnaliștii de la Marca despre fosta jucătoare de tenis
Observator News
Furtuna Felicia lovește Europa și aduce ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în România
Furtuna Felicia lovește Europa și aduce ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în România
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
NATO mobilizează forțele nucleare în Italia, pe fondul amenințărilor Rusiei. Putin amenință cu un război atomic
NATO mobilizează forțele nucleare în Italia, pe fondul amenințărilor Rusiei. Putin amenință cu un război atomic
CTP, despre criza politică: „Este o problemă insolvabilă”. Ce spune despre formarea noului Guvern
CTP, despre criza politică: „Este o problemă insolvabilă”. Ce spune despre formarea noului Guvern
Aceleași calorii, dar efect diferit în organism. Ce au descoperit cercetătorii despre alimentele ultraprocesate
Aceleași calorii, dar efect diferit în organism. Ce au descoperit cercetătorii despre alimentele ultraprocesate
Peste 80.000 de infecții respiratorii într-o săptămână în România. Cazurile sunt peste media ultimilor ani
Peste 80.000 de infecții respiratorii într-o săptămână în România. Cazurile sunt peste media ultimilor ani
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
CSID.ro
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Libertatea
Prognoza iernii 2026-2027 în Europa s-a schimbat: datele din octombrie arată un semnal neobișnuit pentru vortexul polar
Prognoza iernii 2026-2027 în Europa s-a schimbat: datele din octombrie arată un semnal neobișnuit pentru vortexul polar
Cât costă păpușa Barbie cu Serena Williams: „Inspiră generațiile viitoare să-și depășească limitele”
Cât costă păpușa Barbie cu Serena Williams: „Inspiră generațiile viitoare să-și depășească limitele”
Vremea se răcește de luni în toată țara și vin ploile, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru 12 octombrie-9 noiembrie 2026
Vremea se răcește de luni în toată țara și vin ploile, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru 12 octombrie-9 noiembrie 2026
Ce floare bulboasă plantezi în noiembrie ca să te bucuri de ea în miezul iernii. Se poate replanta anul următor
Ce floare bulboasă plantezi în noiembrie ca să te bucuri de ea în miezul iernii. Se poate replanta anul următor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton