Câți bani a primit Cheloo la Asia Express. Artistul și Mihai Ban au fost eliminați din competiție

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Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiția Asia Express după cinci săptămâni. Cei doi prieteni au intrat în Cursa pentru ultima șansă împreună cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă și Mirela Retegan și Maya Sorian.

Cheloo și Mihai Ban, eliminați de la Asia Express

Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiția Asia Express după cinci etape pline de provocări. Dacă Valeria și Alex au ajuns primii la Irina Fodor, iar Mirela Retegan și Maya au reușit să ajungă pe locul 2, artistul și prietenul său au avut o zi dificilă și nu au reușit să își întreacă colegii.

„Eu am avut cea mai proastă zi de la Asia Express la capitolul tematică. A fost o zi foarte proastă. Așa am avut noi noroc astăzi”, a afirmat Cheloo.

Înainte de a dezvălui că eșarfa este roșie, Irina Fodor a avut un mesaj special pentru artist.

„Cred că nu exagerez cu nimic când îți spun că te-am descoperit într-un fel care m-a surprins. Am descoperit niște profunzimi și o personalitate care explică într-un fel și versurile lui și cum a ajutat muzica lui să crească o generație”, i-a spus Irina Fodor.

După ce au aflat că sunt eliminați din competiție, Cheloo și Mihai Ban au avut un mesaj pentru cei care au rămas în show: „Echipa centenarilor vă mulțumește! Suntem foarte bine și o să fim și mai bine când voi o să fiți pe drum”.

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Câți bani a câștigat artistul pentru cele cinci etape

Cheloo a demonstrat că perseverența și curajul sunt răsplătite, chiar și într-o competiție dură precum Asia Express. Potrivit Cancan, artistul a reușit să plece acasă cu un câștig total de 16.000 de euro, o sumă impresionantă pentru cinci săptămâni de provocări intense.

Artistul a fost recompensat cu 3.000 de euro pentru fiecare dintre cele cinci etape în care a rămas în concurs, ceea ce i-a adus 15.000 de euro doar din participare. În plus, Cheloo și partenerul său de echipă, Mihai Ban, au obținut două amulete în valoare totală de 2.000 de euro. Cum premiile din amulete sunt împărțite între coechipieri, lui Cheloo i-a revenit suma de 1.000 de euro.

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Cu toate că nu a reușit să ajungă până la finalul cursei, aventura a fost una profitabilă atât din punct de vedere financiar, cât și personal.

„A fost o experiență care m-a testat din toate punctele de vedere”, a declarat artistul.

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Sursă foto: Instagram, PR

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