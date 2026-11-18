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Gabriela Cristea, în vârstă de 52 de ani, a răbufnit în mediul online, după ce a primit un val de comentarii răutăcioase legate de situația financiară și proiectele în care este implicată alături de soțul ei, Tavi Clonda. Sătulă să i se reproșeze că ar face orice pentru bani, fosta prezentatoare TV a pus punctul pe „i” și le-a răspuns direct criticilor.

Gabriela Cristea, mesaj ferm pentru cârcotașii din online

Vedeta a mărturisit că se lovește frecvent de astfel de mesaje pe rețelele de socializare, în care urmăritorii îi amintesc că bunurile materiale nu pot fi luate pe lumea cealaltă.

Gabriela Cristea recunoaște acest adevăr, însă subliniază că tot ceea ce construiește este pentru prezent, pentru confortul ei și al familiei sale, motiv pentru care nu vede niciun motiv să se simtă vinovată.

„«Nu mai știți ce să faceți pentru bani, nu luați nimic cu voi când o să vă duceți» (…) Până ne ducem, ce facem, nu mai trăim? (…) Sunt de acord că nu luăm nimic cu noi, nici casele, nici mașinile, nici banii din cont, doar că eu nu muncesc să iau ceva cu mine pe lumea cealaltă, muncesc să am ceva aici, muncesc pentru familia mea, pentru lucrurile pe care mi le doresc, pentru bucuria de a construi ceva. Nu înțeleg de ce ar trebui să mă simt vinovată pentru asta”, a transmis Gabriela Cristea pe Instagram.

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Unde trasează vedeta limita dintre ambiție și lăcomie

Totodată, Gabriela Cristea a ținut să facă o diferență clară între dorința firească de a evolua și lăcomia dusă la extrem. Aceasta consideră că eticheta de „disperat după bani” ar trebui aplicată doar celor care fac compromisuri morale sau îi rănesc pe cei din jur, nu oamenilor care depun efort cinstit pentru a-și îndeplini visurile.

„Înțeleg observația atunci când vorbim despre cineva care, pentru bani, își calcă în picioare familia, sănătatea, principiile sau îi nenorocește pe alții. Există o limită (…) Expresia este aruncată, uneori, către oricine muncește mult (…) Mie personal îmi place să muncesc, să am idei, să învăț, să fac lucruri pe care nu le-am făcut înainte (…) Și da, îmi place ca munca mea să fie plătită”, a conchis ea.

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Reacția vedetei vine în contextul în care, mai ales după retragerea din televiziune, și-a diversificat constant sursele de venit, explorând mai multe domenii antreprenoriale alături de Tavi Clonda. Pasionată de bucătărie, Gabriela Cristea a avut o afacere cu prăjituri și cozonaci artizanali, la care a decis însă să renunțe în primăvara anului 2026 din cauza lipsei de timp și a tensiunilor acumulate, continuând să gătească doar pentru familie.

Cei doi soți au direcționat fonduri și către zona imobiliară, achiziționând atât un apartament în zona Dorobanți din București, cât și o proprietate în Italia pentru care pregătesc noi planuri de dezvoltare. În paralel, vedeta își continuă activitatea de creator de conținut.

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Sursă foto: Facebook

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