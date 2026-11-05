Schimbări majore anunțate în Parlament. O categorie de români ar putea beneficia de sprijin financiar de până la 1.200 lei

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Valul scumpirilor din ultima perioadă ar putea fi temperat printr-un pachet amplu de măsuri sociale aflate în dezbatere la Senat și Camera Deputaților. Fie că este vorba despre tineri salariați care încearcă să-și construiască un drum pe cont propriu și se luptă cu prețurile chiriilor, fie de mame singure sau bunici care se tem de facturile iernii, aleșii din Parlament propun subvenții lunare pentru locuință, transport la jumătate de preț și prime sezoniere de până la 1.200 de lei.

Începutul de drum pe piața muncii și gestionarea unui buget de familie în plin sezon rece au devenit două dintre cele mai mari provocări financiare ale momentului. În acest context, două inițiative legislative distincte, depuse recent în Parlament, vin cu soluții concrete de sprijin financiar: una adresată tinerilor angajați care vor să devină independenți, iar cealaltă destinată familiilor monoparentale, seniorilor și persoanelor defavorizate.

Subvenții la chirie de până la 600 de lei pentru tineri

Pentru mulți absolvenți sau tineri la început de carieră, un salariu de debut abia acoperă chiria și utilitățile într-un oraș mare. Un nou proiect de lege urmărește să le asigure un sprijin financiar nerambursabil timp de maximum 36 de luni, direct pentru plata locuinței. Cuantumul propus este diferențiat în funcție de costul pieței imobiliare locale.

600 de lei/lună: pentru București și Cluj-Napoca, polii imobiliari cu cele mai ridicate prețuri;

pentru București și Cluj-Napoca, polii imobiliari cu cele mai ridicate prețuri; 500 de lei/lună: pentru mari centre universitare și economice (Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea);

pentru mari centre universitare și economice (Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea); 400 de lei/lună: pentru toate celelalte localități din țară.

Pentru a accesa acești bani, tinerii trebuie să aibă vârsta între 18 și 29 de ani, un contract individual de muncă cu normă întreagă (sau parțială, dacă urmează o formă de învățământ acreditată) și un venit net lunar de maximum 4.000 de lei. De asemenea, este obligatoriu un contract de închiriere valabil de cel puțin 6 luni, notează Libertatea.

Pentru a evita speculațiile, inițiativa prevede că beneficiarii nu pot deține o locuință proprie, nu pot locui în locuințe de serviciu sau sociale și nu pot închiria apartamente de la rude până la gradul al IV-lea.

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Transport la jumătate de preț pentru navetiști și angajați

Pe lângă banii de chirie, același pachet legislativ aduce o veste excelentă pentru deplasările zilnice: o reducere de 50% pentru transportul public local, metropolitan și integrat.

Facilitatea se adresează tuturor tinerilor salariați cu vârsta de până la 29 de ani și venituri sub pragul de 4.000 de lei net. Măsura include și abonamentele feroviare de călători (CFR/operatori privați), oferind o gură de aer celor care lucrează în marile centre urbane, dar locuiesc în comunele sau orașele-satelit.

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Ajutor financiar pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament

În paralel, o a doua propunere legislativă vizează protejarea categoriilor celor mai expuse la cheltuielile din sezonul rece, potrivit Digi24. Proiectul propune un ajutor financiar sezonier, acordat o singură dată pe an, între 1 noiembrie și 31 martie. Sumele propuse sunt complet neimpozabile și nu afectează dreptul la alte indemnizații sociale:

Până la 1.200 de lei: pentru familiile monoparentale (1.200 de lei dacă venitul net pe membru este sub 1.000 de lei; 900 de lei dacă venitul este între 1.000 și 1.800 de lei);

pentru familiile monoparentale (1.200 de lei dacă venitul net pe membru este sub 1.000 de lei; 900 de lei dacă venitul este între 1.000 și 1.800 de lei); Până la 1.000 de lei: pentru bunicii de peste 65 de ani cu pensii mici (1.000 de lei pentru venituri nete lunare sub 1.300 de lei; 800 de lei pentru cele între 1.300 și 1.800 de lei);

pentru bunicii de peste 65 de ani cu pensii mici (1.000 de lei pentru venituri nete lunare sub 1.300 de lei; 800 de lei pentru cele între 1.300 și 1.800 de lei); 1.000 de lei: pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat (venit de maximum 1.800 lei/membru);

pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat (venit de maximum 1.800 lei/membru); 600 de lei: pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI).

Ce se întâmplă dacă primești deja ajutor de încălzire

Pentru a asigura o distribuție echitabilă a fondurilor, proiectul prevede o regulă de cumulare: valoarea totală obținută prin adunarea noului ajutor cu cel pentru încălzirea locuinței (stabilit prin Legea 226/2021) nu poate depăși 1.500 de lei pentru întregul sezon rece.

Chiar dacă noul sprijin se diminuează în funcție de ajutorul de căldură deja primit, inițiatorii au lăsat o plasă de siguranță: suma acordată nu va scădea niciodată sub pragul minim de 300 de lei.

Ambele pachete de măsuri se află în prezent pe traseul legislativ al Parlamentului. Pentru a produce efecte și a intra în plată, proiectele trebuie să primească avizul comisiilor de specialitate, să fie votate de plen și, în final, promulgate de președinte și publicate în Monitorul Oficial.

Sursă foto: Shutterstock

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