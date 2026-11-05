Fiul lui Tudorel Toader, Ionuț-Alexandru Toader, destituit de la Facultatea de Drept din Iași în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală și viol. „UAIC dorește să transmită un mesaj clar studentelor afectate: nu sunteți singure!”

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Lectorul universitar dr. Ionuț-Alexandru Toader, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și fiu al fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost destituit din funcție în urma unei anchete desfășurate de Comisia de Etică a instituției. Decizia academică vine în paralel cu acțiunile penale declanșate de magistrați, care vizează suspiciuni de infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

Abateri etice de o calitate deosebit de gravă reținute de universitate

Măsura destituirii din funcția didactică și de cercetare a fost aprobată de Comisia de Etică a UAIC ca urmare a analizării mai multor sesizări. Organul de analiză internă a stabilit că fostul lector a încălcat normele de deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică al instituției.

„Comisia de Etică a Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași (UAIC) a finalizat analiza cazului lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader și a hotărât destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare. Decizia poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile” – se arată într-un comunicat.

Comisia a precizat că abaterile reținute constau în „folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”.

Sprijin psihologic și posibilitatea reluării studiilor pentru studente

Conducerea universității a transmis o poziție oficială prin care își exprimă solidaritatea față de persoanele afectate de comportamentul fostului cadru didactic. În comunicat se subliniază că spațiul academic trebuie să rămână un mediu sigur și bazat pe respect reciproc.

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„UAIC regretă suferința și consecințele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a studentelor. Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărțuirea sexuală, incompatibilă cu valorile și principiile instituției, și subliniază că siguranța, demnitatea și drepturile membrilor comunității academice reprezintă priorități instituționale. Dincolo de măsurile instituționale și de procedurile prevăzute de regulamente, UAIC dorește să transmită un mesaj clar studentelor afectate: nu sunteți singure și puteți conta pe sprijinul Universității” – s-a rtransmis în comunicatul UAIC.

Pentru a diminua impactul pe care aceste evenimente l-au avut asupra parcursului educațional al victimelor, universitatea oferă servicii gratuite de sprijin și consiliere psihologică. De asemenea, studentele care au fost nevoite să își întrerupă sau să abandoneze cursurile din cauza situațiilor de hărțuire se pot întoarce în cadrul facultății pentru reanalizarea situației și reluarea studiilor.

Cercetări penale desfășurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

Pe plan judiciar, organele de urmărire penală efectuează anchete sub aspectul săvârșirii mai multor fapte prevăzute de Codul Penal. Cadrul didactic este cercetat „sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituţiei de învăţământ superior”.

Procurorii au dispus inițial reținerea pentru 24 de ore, formulând ulterior propunere de arestare preventivă. Curtea de Apel Iași a dispus pe 24 octombrie măsura arestării preventive pentru 30 de zile, având în vedere și calitatea de notar a inculpatului, care atrage competența acestei instanțe.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcţia didactică şi de poziţia de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

Propunerea urmează să fie soluţionată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente, având în vedere calitatea de notar a inculpatului, respectiv Curtea de Apel Iaşi. Facem precizarea că dispunerea măsurii reţinerii şi formularea propunerii de arestare preventivă reprezintă etape ale procesului penal, care nu înfrâng principiul prezumţiei de nevinovăţie” – a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Ancheta penală își urmează parcursul legal, timp în care inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Foto – Hepta

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