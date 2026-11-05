Cabral, destăinuiri despre viața după divorț. Cum gestionează timpul cu copiii. „Pe Tiago îl tund eu, am învățat cum să-l tund. Am niște probleme de n-ai văzut așa ceva!”

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Trecerea la o nouă etapă personală a adus modificări de organizare în viața lui Cabral și a Andreei Ibacka, însă prioritățile celor doi foști parteneri rămân neschimbate în privința creșterii celor doi copii pe care îi au împreună, Namiko și Tiago. Într-un interviu recent despre noua lor rutină, prezentatorul TV a detaliat modul în care reușește să îmbine activitatea din televiziune cu responsabilitățile casnice și de părinte.

Sistemul de rotație săptămânală pentru îngrijirea copiilor

Pentru a asigura continuitatea în educația și programul celor mici, cei doi părinți au optat pentru un calendar bine stabilit, împărțind atribuțiile în perioade egale. Această organizare le oferă copiilor un mediu previzibil și o prezență constantă din partea ambilor părinți.

„Da, noi ne-am împărțit programul copiilor și avem o săptămână eu, o săptămână Andreea. Cumva suntem o săptămână extrem de implicați în tot ce se întâmplă și cealaltă săptămână, mă rog, vorbesc de mine, mă duc la muncă. Și atunci tu mă vezi în săptămâna în care sunt cu copiii” – a explicat Cabral, pentru viva.ro.

Gestionarea provocărilor casnice și a pregătirilor zilnice

Perioadele dedicate exclusiv copiilor aduc provocări practice, de la gestionarea activităților de îngrijire personală ale acestora până la planificarea meselor din gospodărie. Prezentatorul a mărturisit că a căutat soluții pentru a se adapta rapid cerințelor zilnice.

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„Am probleme de-astea: cum îi fac părul copilului săptămâna asta? Și am ajuns să mă uit la tutoriale pe Youtube să încerc să înțeleg cum se fac codițele. Că de la Inoke mi-aduc aminte, numai că Inoke avea cu totul alt păr, era mult mai ușor. Dar la Namiko e foarte greu și atunci trebuie să fac asta. Pe Tiago îl tund eu, am învățat cum să-l tund. Am niște probleme de n-ai văzut așa ceva!” – a mai spus prezentatorul TV.

Organizarea meselor presupune o atenție constantă la detaliile logistice ale casei.

„Sunt acolo, pe metereze. Adică am probleme: am pus astăzi puiul la dezghețat, perfect. Să nu uit să comand peștele pentru mâine. Am comandat peștele, perfect. Pus la tavă, pune acolo niște legume. Cartofi dulci avem? Aoleu, n-am luat cartofi dulci! Lasă-mă, ia mâna! Probleme!” – a completat Cabral.

Educația bazată pe limite și sprijinul extins din partea bunicilor

În ceea me privește principiile de crește a copiilor, abordarea este una fermă, influențată de propria educație, dar combinată cu atenție și răsfăț în limite rezonabile.

„Eu sunt băiat crescut în anii ’80 în Berceni. Noi am învățat ce înseamnă ‘nu’. ‘Nu’ este foarte puternic. Și ‘nu’, din punctul meu de vedere, trebuie să existe, trebuie să fie puse niște limite clare în ceea ce facem cu copiii, iar ei să înțeleagă că pot face niște lucruri, iar alte lucruri încă nu sunt pentru ei, de exemplu. Adică nu ne uităm la desene mai mult de jumătate de oră pe zi. Nu mâncăm ciocolată după o anumită oră după-amiază sau seara. Nu facem anumite lucruri. Recunosc însă că îi răsfăț” – a mai punctat fostul soț al Andreei Ibacka.

În susținerea celor mici se implică întreaga familie extinsă, toți cei patru bunici fiind prezenți în rutina lor, iar părinții mențin deschisă ușa oricărei decizii comune care să vină în sprijinul dezvoltării acestora.

„Toți cei patru bunici sunt extrem de implicați în viața copiilor și atunci noi toți punem binele celor mici deasupra a orice. Sigur că primesc răsfăț, primesc atenție, primesc foarte multă grijă, dar în același timp suntem cu toții atenți ca ei să înțeleagă ce înseamnă viața cât mai repede” – a mai spus Cabral.

Întrebat despre posibilitatea de a organiza o vacanță în formulă extinsă pe viitor, prezentatorul TV a subliniat deschiderea totală față de tot ce servește interesului copiilor: „De dragul copiilor o să facem tot ce va fi nevoie să facem!” – a încheiat el.

Foto – Facebook

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