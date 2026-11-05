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Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au părăsit Asia Express 2026 în ediția din 4 noiembrie, însă n-au plecat cu mâna goală. După nouă săptămâni pline de provocări, fiecare a câștigat o sumă considerabilă, răsplată pentru curajul lor.

Câți bani au primit Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu pentru participarea la Asia Express 2026

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au spus adio competiției Asia Express 2026 în ediția difuzată aseară, însă au plecat acasă nu doar cu amintiri de neuitat, ci și cu un câștig financiar considerabil, relatează Cancan.

Participarea la Asia Express 2026 le-a adus un beneficiu financiar semnificativ Loredanei și Anei. Potrivit Cancan, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au încasat câte 3.000 de euro pentru fiecare dintre cele nouă etape parcurse, acumulând fiecare suma de 27.000 de euro.

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„Asia Express nu a fost doar o aventură. A fost o lecție despre viață, oameni, limite și despre ce înseamnă să fii o echipă”

Cele două concurente au făcut față cu brio provocărilor fizice și psihice timp de nouă săptămâni, în cadrul show-ului intens de la Antena 1. Deși au pierdut șansa de a concura în finala competiției, experiența lor s-a încheiat pe un ton optimist, declarându-se recunoscătoare pentru această aventură.

„Așa cum toate poveștile frumoase au și ele un final, un sfârșit, a venit și sfârșitul nostru”, a declarat Loredana Chivu. „Plâng de fericire și de nostalgie. Asia Express nu a fost doar o aventură. A fost o lecție despre viață, oameni, limite și despre ce înseamnă să fii o echipă. Pentru mine, a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Înainte să plec, traversam una dintre cele mai întunecate perioade. Adunasem oboseală sufletească, dezamăgiri și uitasem, poate, să mă mai bucur cu adevărat de viață”, a mai transmis Loredana pe rețelele sociale.

Foto: Instagram

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