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Jen Affleck, vedeta reality show-ului „The Secret Lives of Mormon Wives”, a depus cererea de divorț de Zac Affleck, după șase ani de căsnicie. În prezent, Jen este însărcinată cu al patrulea copil al lor.

Jen Affleck divorțează de Zac Affleck după șase ani de căsnicie

Jen Affleck a depus cererea de divorț de Zac Affleck, relatează Entertainment Weekly. Vedeta TV a depus, de asemenea, o propunere de plan parental, ale cărui detalii nu sunt disponibile în acest moment. Documentele nu indică motivul despărțirii sau acordul privind custodia pe care Jen îl solicită în prezent. Cuplul are două fiice și un fiu, iar Jen este în prezent însărcinată cu al patrulea copil al lor.

Jen și Zac Affleck au început să se întâlnească în 2018, după ce s-au cunoscut pe aplicația mormonă de întâlniri Mutual. Cuplul s-a căsătorit un an mai târziu și a avut prima fiică, Nora, în 2021. Fiul lor, Lucas, a venit pe lume în 2023, iar cel mai mic copil al lor, Penelope, s-a născut anul trecut.

Recent a fost a cincea zi de naștere a Norei, pe care Jen a sărbătorit-o printr-o postare pe Instagram Stories, în care scria: „Nu-mi vine să cred că are deja 5 ani”, alături de o fotografie cu fiica sa.

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Au vorbit public despre problemele lor conjugale

Jen și-a anunțat sarcina cu al patrulea copil în iunie. Vedeta de reality show a publicat o fotografie pe Instagram în care își mângâia burtica, scriind în descriere: „O altă capodoperă în devenire”.

Cuplul a vorbit deschis despre problemele lor conjugale în cadrul emisiunii „Mormon Wives”, care a debutat în 2024 și a difuzat deja cinci sezoane. Anul trecut, Zac a recunoscut că el și Jen „au trecut prin iad” în timpul filmărilor pentru sezonul 1, adăugând: „Avem acești doi copii minunați pentru care vrem să luptăm. Evident, două cămine sănătoase sunt mai bune decât unul toxic, dar știam că putem depăși această situație.”

În primul episod al celui de-al cincilea sezon, care a fost difuzat integral pe Hulu în septembrie, Jen și Zac s-au certat pe tema ambițiilor profesionale ale acesteia, Jen susținând că Zac i-a spus: „Dacă te apuci de actorie, dacă ai o relație cu cineva, vreau să divorțăm”.

Foto: Instagram

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