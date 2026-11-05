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Mădălina Ghenea, o nouă apariție la televiziunea italiană: „După 25 de ani de carieră, pot s-o spun: am reușit!”

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Mădălina Ghenea are parte de o nouă provocare pe micile ecrane din Italia. Actrița și modelul originar din Slatina va apărea în rolul de coprezentatoare într-o ediție a emisiunii „GialappaShow”, difuzată de posturile TV8 și Sky Uno, unde va face echipă cu comediantul Mago Forest (Michele Foresta).

Mădălina Ghenea, prezentatoare la un post de televiziune din Italia

Formatul emisiunii este unul dinamic: Mago Forest este gazda permanentă, iar la fiecare ediție are alături o altă personalitate feminină din lumea divertismentului. În sezonul actual, printre invitatele speciale s-au numărat Simona Ventura, Bianca Balti și Malika Ayane. Ediția în care apare Mădălina Ghenea este programată pentru luni, 9 noiembrie, de la ora 21:30.

Anunțul a fost făcut chiar de actriță, printr-un clip plin de umor și autoironie publicat pe pagina de Instagram a postului TV8. Vorbind despre parcursul ei, românca a glumit pe seama faptului că din palmares îi lipsea doar comediantul italian.

Mădălina Ghenea, într-o ipostază neașteptată la televiziunea italiană. Anunțul făcut după 25 de ani de carieră: „Am reușit!”IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 20)

„După 25 de ani de carieră am reușit!”

Mădălina Ghenea a anunțat vestea într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram a postului TV8. Cu umor și autoironie, românca a vorbit despre parcursul său profesional și a glumit pe seama faptului că îi lipsea un singur nume important din CV: cel al lui Mago Forest.

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Mădălina Ghenea, o nouă apariție la televiziunea italiană: „După 25 de ani de carieră, pot s-o spun: am reușit!”

Salutare tuturor, sunt Mădălina Ghenea. În sfârșit, după douăzeci și cinci de ani de carieră, pot s-o spun: am reușit! Am lucrat ca actriță, ca model, ca producătoare, cu monștri sacri: cu Al Pacino, Michael Caine, Harvey Keitel, Paolo Sorrentino, Jane Fonda, Ridley Scott, Lady Gaga. Îmi lipsea doar un nume de pe CV: Il Mago Forest. În sfârșit, am ajuns la cel mai înalt nivel al spectacolului italian. Ne vedem luni la 21:30 la Gialappa Show. Vă aștept pe toți”, a transmis actrița.

Următoarea ediție în care Mădălina Ghenea îl va însoți pe Mago Forest este programată luni, 9 noiembrie, în cadrul sezonului actual al emisiunii.

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Ce este „GialappaShow”, emisiunea în care apare Mădălina Ghenea

„GialappaShow” este un program de divertisment cu momente satirice, parodii și sketch-uri comice, realizat de membrii grupului umoristic Gialappa’s Band, Marco Santin și Giorgio Gherarducci.

Emisiunea este prezentată de Mago Forest, pe numele său real Michele Foresta, care este însoțit în fiecare ediție de o altă personalitate. Formatul este difuzat în Italia pe TV8 și Sky Uno, iar episoadele pot fi urmărite și online, prin NOW.

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Mădălina Ghenea, carieră internațională în modelling și cinematografie

Originară din Slatina, Mădălina Ghenea și-a construit o carieră internațională în modelling și actorie. A jucat în producții precum „Youth” (2015), regizat de Paolo Sorrentino, unde a împărțit distribuția cu Michael Caine, Harvey Keitel și Jane Fonda.

În 2021, a interpretat-o pe Sophia Loren în filmul „House of Gucci”, regizat de Ridley Scott, în care au jucat și Lady Gaga și Al Pacino. În 2023, a avut rolul principal în thrillerul „Deep Fear”, în care a fost creditată și ca producătoare executivă.

Apariția la „GialappaShow” îi oferă astfel ocazia de a explora o nouă ipostază în televiziunea italiană, după experiențele din modelling și cinematografie.

Mădălina Ghenea, într-o ipostază neașteptată la televiziunea italiană. Anunțul făcut după 25 de ani de carieră: „Am reușit!”IconVEZI  GALERIA  FOTO(8 / 20)

„Salutare tuturor, sunt Mădălina Ghenea. În sfârșit, după douăzeci și cinci de ani de carieră, pot s-o spun: am reușit! Am lucrat ca actriță, ca model, ca producătoare, cu monștri sacri: cu Al Pacino, Michael Caine, Harvey Keitel, Paolo Sorrentino, Jane Fonda, Ridley Scott, Lady Gaga. Îmi lipsea doar un nume de pe CV: Il Mago Forest. În sfârșit, am ajuns la cel mai înalt nivel al spectacolului italian. Ne vedem luni la 21:30 la Gialappa Show. Vă aștept pe toți”, a transmis actrița.

Programul „GialappaShow” este un show de divertisment bazat pe parodii, scheciuri comice și momente satirice, gândit de membrii grupului umoristic Gialappa’s Band, Marco Santin și Giorgio Gherarducci. Pe lângă difuzarea la TV8 și Sky Uno, emisiunea poate fi urmărită în Italia și pe platforma de streaming NOW.

Mădălina Ghenea și-a construit o carieră de succes în modelling și cinematografie. Printre proiectele ei notabile se numără pelicula „Youth” (2015), în regia lui Paolo Sorrentino, unde a jucat alături de Michael Caine, Harvey Keitel și Jane Fonda. În 2021, românca a interpretat-o pe Sophia Loren în producția „House of Gucci”, semnată de Ridley Scott, iar în 2023 a deținut rolul principal și a fost producătoare executivă în thrillerul „Deep Fear”.

Pe lângă realizările profesionale, viața personală a Mădălinei a atras mereu atenția publicului. De-a lungul anilor, ea a avut relații cu actorul Gerard Butler și cu jucătorul de tenis Grigor Dimitrov. Actrița are o fetiță, Charlotte, născută în anul 2017 din relația cu omul de afaceri Matei Stratan.

Sursă foto: Instagram

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