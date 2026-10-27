Mădălina Ghenea, trucul de înfrumusețare pe care îl folosește de peste 15 ani. Cum arată ritualul care o scapă de stres

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Mădălina Ghenea a transformat Shirodhara, o terapie ayurvedică indiană, într-un ritual de relaxare de peste 15 ani. Vedeta urmează acest ritual pentru a se elibera de stres.

Mădălina Ghenea, secretul Shirodhara pentru relaxare totală

Te-ai întrebat vreodată care este secretul strălucirii și echilibrului interior al Mădălinei Ghenea? Vedeta a dezvăluit că, de mai bine de 15 ani, a inclus în rutina sa zilnică o practică ayurvedică străveche: Shirodhara. Acest ritual inedit constă în turnarea lentă și continuă a unui lichid cald pe frunte, iar beneficiile sale nu sunt doar de natură estetică, ci mai ales terapeutice.

Originară din medicina tradițională indiană, Shirodhara este o terapie cu o istorie de secole, recunoscută pentru efectele sale de relaxare profundă și armonizare interioară. Procedura presupune ca persoana să se întindă confortabil pe spate într-un spațiu liniștit, în timp ce un lichid – fie ulei cald, fie lapte sau preparate din plante – este turnat încet și uniform pe zona frunții, mai exact pe centrul acesteia. Ritmicitatea curgerii și atmosfera calmă sunt elementele-cheie care contribuie la starea generală de bine.

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Relaxare și echilibru, dincolo de frumusețe

Deși imaginile pot părea neobișnuite, Shirodhara nu este doar un tratament cosmetic, ci mai degrabă o metodă holistică de reducere a stresului și de deconectare. Uleiurile vegetale încălzite sunt cele mai des utilizate, însă în funcție de tradiție și recomandarea practicianului, se pot folosi și lapte sau alte lichide pe bază de plante.

În Ayurveda, laptele este apreciat pentru proprietățile sale calmante și răcoritoare, deși aceste beneficii nu sunt susținute de medicina modernă.

Un alt aspect fascinant al Shirodharei este legătura sa cu spiritualitatea indiană. Fluxul de lichid este direcționat către zona dintre sprâncene, considerată Ajna Chakra, sau „al treilea ochi” – centrul intuiției și al conștiinței, conform tradiției.

Totuși, specialiștii subliniază că aceste concepte sunt mai degrabă simbolice și culturale, fără o bază științifică recunoscută de medicina modernă.

Cei care au experimentat Shirodhara vorbesc despre senzația profundă de calm și eliberare de stres pe care o aduce. Atmosfera relaxantă, combinată cu stimularea senzorială unică a lichidului cald, creează un moment perfect de reconectare cu sine. Nu este de mirare că această terapie este adesea inclusă în pachetele de wellness și oferită în centrele spa sau retreaturi de relaxare. Este o modalitate excelentă de a încetini ritmul alert al vieții cotidiene și de a te regăsi.

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Ce trebuie să știi înainte de a încerca Shirodhara

Dacă îți dorești să te bucuri de acest ritual, este esențial să apelezi la un practician specializat. Produsele folosite – fie uleiuri, lapte sau preparate din plante – trebuie să fie de cea mai bună calitate și potrivite tipului tău de piele. Atenție mare dacă ai alergii sau sensibilități, iar în cazul unor afecțiuni medicale, consultă un specialist înainte de a începe terapia.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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