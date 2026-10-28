Insula iubirii, reclamată la CNA de Salvați Copiii. Ce nemulțumiri are organizația

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„Insula Iubirii” 2026 s-a confruntat cu reclamații la CNA din partea organizației „Salvați Copiii” pentru difuzarea conținutului controversat înainte de ora 23.00. Scenele de nuditate și limbajul neadecvat au stârnit nemulțumiri nu doar în rândul ONG-ului, ci și a numeroși telespectatori.

Insula Iubirii, reclamată la CNA

Show-ul Insula Iubirii de la Antena 1 a captat atenția publicului și s-a clasat în topul audiențelor cu majoritatea edițiilor din sezonul 2026. Cu toate acestea, succesul emisiunii care testează relațiile de cuplu a generat și controverse.

Organizația Salvați Copiii și mai mulți telespectatori au sesizat Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), invocând conținut nepotrivit pentru difuzarea la ora 20.30, cu marcajul 12+.

Reclamațiile vizează prezența scenelor cu nuditate, limbajul vulgar și conținutul cu tentă sexuală, elemente considerate inadecvate pentru publicul tânăr.

Salvați Copiii a amintit că, în 2025, CNA a emis o somație publică recomandând mutarea difuzării emisiunii după ora 23.00. Reprezentanții organizației au subliniat că formatul show-ului nu a suferit schimbări semnificative în acest sens.

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„Într-o sesizare transmisă CNA, organizația Salvați Copiii a reclamat reluarea emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10, de la ora 20.30, cu clasificarea 12+. Organizația a invocat somația publică emisă de CNA la 15 octombrie 2025, când postul Antena 1 fusese sancționat pentru nerespectarea regulilor privind ora de difuzare a emisiunii”, informează Libertatea.

Ce cerințe are organizația Salvați Copiii

Mai mult, organizația a cerut monitorizarea întregului sezon, reevaluarea clasificării și verificarea accesului minorilor la conținutul publicat pe platforme online precum YouTube.

O anchetă realizată de Salvați Copiii în toamna lui 2025, pe un eșantion de 400 de copii cu vârste între 8 și 14 ani, a relevat că 47,5% dintre aceștia urmăriseră Insula Iubirii. Dintre cei care au vizionat emisiunea, 74,7% au făcut-o fără supravegherea unui adult, o situație care a stârnit îngrijorare privind impactul asupra minorilor.

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CNA a decis să examineze îndeaproape situația, vizionând mai multe episoade din Insula Iubirii și din alte emisiuni similare, cum ar fi Burlacii: Foc în Paradis, difuzată anterior pe PRO TV. Într-o ședință viitoare, reprezentanții Antena 1 urmează să fie audiați pentru a oferi explicații cu privire la respectarea reglementărilor audiovizuale.

Sursă foto: Facebook

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