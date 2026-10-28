Văduva lui Hugh Hefner rupe tăcerea despre abuzurile din dormitor și îi trimite un avertisment dur actriței Jessica Biel. Crystal Hefner: „Te rog să te gândești din nou!”

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Dincolo de petrecerile strălucitoare, costumele de iepuraș și zâmbetele seducătoare de pe copertele celebrei reviste pentru bărbați, viața din conacul Playboy a ascuns episoade de o cruzime greu de imaginat. Crystal Hefner, femeia care i-a fost alături legendarului magnat Hugh Hefner până în ultimele clipe de viață, a decis să dea cărțile pe față.

Crystal Hefner, mărturisiri cutremurătoare

La aproape un deceniu de la moartea magnatului Hugh Hefner, ultima lui soție, Crystal, face dezvăluiri uluitoare despre coșmarul trăit în intimitate și trage un semnal de alarmă către Hollywood: îi cere disperată actriței Jessica Biel să nu romantizeze un univers clădit pe abuz și traumă.

Invitată în cadrul podcastului „Lisa Guerrero Unleashed”, Crystal Hefner (40 de ani) a vorbit fără ocolișuri despre anii petrecuți alături de fondatorul Playboy, cu care a fost căsătorită din 2012 până la moartea acestuia, în septembrie 2017.

Întrebată direct dacă a considerat vreodată că a fost victima unui viol, fosta vedetă TV a oferit un răspuns tulburător, punând totul pe seama unei manipulări psihologice constante și a unei „spălări pe creier”.

„Cred că am făcut tot ce a vrut el să fac. Iar dacă asta a implicat relații intime, atunci pur și simplu am făcut ceea ce a vrut el să fac. Au existat momente în dormitor care au fost cu adevărat inconfortabile pentru mine. În dormitor se întâmplau lucruri care, în cele din urmă, pur și simplu nu erau în regulă”, a spus Crystal Hefner.

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Umilințe, jucării murdare și acuzații de incest

Dezvăluirile devin de-a dreptul revoltătoare atunci când Crystal Hefner aduce în discuție comportamentele degradante la care erau supuse tinerele intrate în grațiile omului de afaceri. Potrivit spuselor sale, intimitatea dispăruse complet, fiind înlocuită de cerințe bizare și periculoase.

Fosta Playmate susține că fetele erau obligate să folosească accesorii intime vizibil neigienizate și că Hefner ar fi încercat chiar să le forțeze pe gemenele Kristina și Karissa Shannon să aibă contacte intime între ele.

„Asta e incest. E dezgustător. Nu am vrut ca ele să fie nevoite să facă așa ceva una cu cealaltă. A fost foarte, foarte greu. Avea nevoie de o stimulare tot mai intensă. Nu exista nimic intim în tot ceea ce făcea el”, a mărturisit Crystal Hefner.

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Crystal Hefner, apel deschis către Jessica Biel

Traumele din trecut au împins-o pe văduva fondatorului Playboy să reacționeze vehement și în fața noilor producții de la Hollywood. Vestea că Jessica Biel (44 de ani) a fost distribuită în lungmetrajul „Playmates” a determinat-o pe Crystal Hefner să-i transmită vedetei un mesaj tranșant prin intermediul rețelelor sociale.

Deși personajul Jessicăi este unul fictiv — o tânără aspirantă care devine soția magnatului, Crystal o imploră să refuze portretizarea idilică a imperiului.

„Te rog să te gândești din nou înainte de a accepta să interpretezi rolul «soției» lui Hugh Hefner, dacă acest film intenționează să îl prezinte într-o lumină romantică sau să idealizeze lumea Playboy. Eu chiar am fost soția lui și am fost supusă abuzurilor sexuale, emoționale, financiare și fizice în cadrul acelei relații”, i-a scris Crystal Hefner actriței, potrivit Yahoo News.

Acuzații grave de exploatare și secrete îngropate la vilă

În mesajul său, văduva lui Hugh Hefner a amintit și de mărturiile altor zeci de femei care au călcat pragul celebrei reședințe, cerând echipei de producție să asculte victimele reale înainte de a da startul filmărilor.

„Multe alte femei au făcut, de asemenea, dezvăluiri și acuzații de viol, constrângere, drogare și exploatare. Există, de asemenea, îngrijorări extrem de grave legate de minore. Sper ca toți cei implicați în acest film să își facă timp să le asculte pe femeile care au trăit acele experiențe, înainte de a ajuta Hollywood-ul să transforme din nou totul într-o amintire nostalgică”, a mai spus Crystal Hefner.

Nume grele în distribuția controversatului film „Playmates”

Pelicula, aflată în faza de preproducție la Searchlight Pictures, este scrisă și regizată de Lorraine Nicholson (36 de ani), fiica legendarului Jack Nicholson, care s-a inspirat din propria adolescență petrecută în anturajul vilei Playboy.

Pe lângă Jessica Biel, pe afișul proiectului se mai regăsesc nume sonore precum Lily-Rose Depp, Bill Pullman și Indiana Elle.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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