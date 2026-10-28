Călin Geambașu, noi acuzații grave la adresa părinților, după ce s-au împăcat: „E foarte trist”

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Călin Geambașu și părinții lui au ajuns din nou în centrul unui scandal, la scurt timp după ce s-au împăcat. Artistul susține că cei care i-au dat viață o susțin pe fosta lui parteneră, care refuză să plătească pensie alimentară copilului lor, aceștia fiind cei care i-ar fi plătit avocații pentru a-l da în judecată.

Călin Geambașu, noi acuzații la adresa lui Petre Geambașu

Relația tumultuoasă dintre Călin Geambașu și tatăl său, Petre Geambașu, pare să fi ajuns din nou într-un punct critic. După o scurtă perioadă de reconciliere, tensiunile au reizbucnit, iar acuzațiile grave sunt în prim-plan. Mai mult, fostul partener al artistului se află acum în centrul unui proces penal, un episod care atrage atenția asupra complexității situației familiale.

Într-un interviu pentru Spynews, Călin Geambașu a făcut dezvăluiri despre implicarea părinților săi în sprijinirea fostei partenere.

„E foarte trist să observ cum psihologi, polițiști și procurori scot la lumină adevărul și decid să ne apere pe mine și pe copilul meu, iar propriii mei părinți atacatori plătesc bani pentru a ne face rău, acțiunile lor ofensive cauzând pierderi materiale uriașe privind apărarea (avocați, detectivi, transcrieri). După ce i-au plătit avocații pentru a mă da pe mine în judecată, i-au plătit executările silite și chiar au ținut-o în casa lor în timpul atacurilor lansate împotriva mea, sunt șanse să se facă dreptate și pentru mine și copilul meu: ea a ajuns în fața judecătorilor secției penale, în calitate de INCULPATĂ, după ce procurorii de la Parchetul Buftea au trimis-o în judecată”, a declarat artistul.

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De ce o acuză artistul pe fosta parteneră

Cazul care a ajuns pe masa instanței privește acuzațiile de abandon de familie și neplata pensiei alimentare, pe care fosta parteneră a lui Călin Geambașu ar fi trebuit să o plătească copilului lor minor. Artistul a subliniat că, deși aceasta ar fi obținut venituri de aproximativ 500.000 de lei doar din activitatea sa profesională în ultimii ani, ea a evitat sistematic să-și îndeplinească obligațiile legale față de copilul lor.

„Simpla calitate de femeie și mamă nu este mai presus de lege”, a spus Călin Geambașu.

„Nu poți afișa un stil de viață luxuriant și apoi să pozezi fals simulând precaritatea”, a subliniat acesta.

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Dosarul, care însumează peste 4.000 de pagini și 13 volume, a avut un parcurs dificil până să ajungă în instanță. Ani de zile, anchetele au fost clasate de autorități, însă Călin Geambașu nu s-a lăsat descurajat. El a contestat deciziile de clasare și, în cele din urmă, a obținut redeschiderea cazului.

„Deocamdată, sunt vizate infracțiunile împotriva propriului copil minor privind neplata minimei pensii alimentare cuvenite copilului, deși inculpata a încasat în ultimii ani aproximativ 500.000 de lei numai din job-ul oficial. (…) Până în acest moment, dosarul are peste 4.000 de file și 13 volume, arătând că simpla calitate de femeie și mamă nu este mai presus de lege, că nu poți afișa un stil de viață luxuriant și apoi să pozezi fals simulând precaritatea, că interesul superior al copilului nu poate fi nesocotit într-o societate civilizată și că nu e un lucru bun să faci plângeri false unui om nevinovat, cauzând pierderi majore”, a mai adăugat artistul.

Incredibil este faptul că unul dintre anchetatorii implicați în acest proces ar fi fost declarat inapt la testarea psihologică, dar continuă să activeze în cadrul Poliției Române.

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Sursă foto: Facebook

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