Serghei Mizil, adevărul despre pierderile financiare ale lui Irinel Columbeanu: „A tocat până la ultimul ban”

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Irinel Columbeanu, cândva unul dintre cei mai bogați români, se confruntă cu dificultăți financiare majore. Serghei Mizil mărturisește că fostul milionar a pierdut tot, inclusiv vila de lux din Snagov, pe care vândut-o pe o sumă infimă.

Serghei Mizil, despre averea pierdută a lui Irinel Columbeanu

Serghei Mizil a oferit detalii emoționante despre situația dificilă în care se află Irinel Columbeanu, fostul milionar care și-a pierdut întreaga avere.

Invitat la emisiunea lui Dan Capatos, Mizil a vorbit deschis despre decăderea financiară a acestuia și despre deciziile care i-au schimbat viața pentru totdeauna.

„El a tocat până la ultimul ban. Nu-l ajută nimeni acum. Are momente de luciditate și își amintește de persoane din toate perioadele. Nu este prima oară când merg la el. Își amintește de mine și de Cora. E vai de capul lui. E ceva îngrozitor!”, a declarat Serghei Mizil, dezvăluind detalii tulburătoare despre prietenul său.

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Ce efect a avut implicarea în politică asupra falimentului afaceristului

Un moment crucial în pierderea averii lui Irinel Columbeanu a fost implicarea sa în politică, spune Serghei Mizil. Decizia de a candida la primărie ar fi fost începutul declinului financiar.

„Unde l-au ars cel mai tare, a fost când l-au păcălit să candideze la primărie. A dat un sac de bani și toată lumea îi spunea: «Nu ai cum să ieși primar». A pierdut mult cu primăria, a dat bani grei de tot”, a precizat acesta.

Cancan confirmă că această alegere l-a costat scump pe Irinel Columbeanu, care și-a risipit resursele fără a obține rezultatele dorite.

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Situația actuală a fostului milionar este și mai dramatică atunci când vine vorba despre proprietățile sale de odinioară. Vila sa luxoasă de la Snagov, cândva simbol al succesului său financiar, a fost vândută pe o sumă neînsemnată, iar Columbeanu nici măcar nu își mai amintește de ea.

„Nici casa nu o mai știe. Din câte am înțeles, acum nu mai știe nici casa, nici când a vândut-o. Terenul ăla face câteva milioane. Și gândește-te că nu mai există nimic”, a mărturisit Serghei Mizil, subliniind cât de mult s-a schimbat viața fostului milionar.

Sursă foto: Facebook

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