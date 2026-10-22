Cine este Ioana Ruxandra Victoria Ciocan. A fost curator, cadru didactic, iar acum conduce Ministerul Culturii

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Ioana Ruxandra Victoria Ciocan este noul ministru al Culturii, fost director general al Pavilionului de Artă București – Art Safari și cadru didactic universitar. Cu o activitate axată pe curatoria de artă contemporană și management cultural, aceasta a preluat conducerea portofoliului guvernamental în octombrie 2026.

Cine este Ioana Ruxandra Victoria Ciocan

Ioana Ruxandra Victoria Ciocan este absolventă a Universității Naționale de Artă din București, unde a parcurs ciclurile de licență, masterat și doctorat în arte vizuale. De-a lungul carierei, și-a completat formarea profesională prin stagii internaționale, fiind bursieră a programului Eisenhower Fellowships.

În mediul academic, activează ca lector universitar în cadrul Universității din București. Pe lângă activitatea didactică, a îndeplinit rolurile de comisar al României pentru Bienala de Artă de la Veneția și vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În octombrie 2026, a fost învestită în funcția de ministru al Culturii ca independent în cabinetul guvernamental.

Ioana Ruxandra Victoria Ciocan, de la „Proiect 1990” la ArtSafari

În perioada 2015–2026, Ioana Ciocan a ocupat funcția de director general al Art Safari (Pavilionul de Artă București), structură expozițională destinată artei plastice românești și internaționale.

Anterior, în anul 2010, a inițiat „Proiect 1990”, un program temporar de intervenție artistică desfășurat pe soclul rămas liber al fostei statui a lui Lenin din Piața Presei Libere din București. Proiectul a găzduit, timp de patru ani, lucrări de artă contemporană semnate de tineri artiști plastici.

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Cu cine este căsătorită Ioana Ciocan

Ioana Ciocan este căsătorită cu Dragoș Vărșăndan. Acesta are experiență în domeniul mass-media și al comunicării, activând în cadrul societății Artmark Holding în poziția de director de marketing.

Dragoș Vărșăndan a lucrat în presă, ocupând poziții de conducere în cadrul unor grupuri de presă și publicații din România, precum Ringier.

În prezent, acesta activează în sectorul pieței de artă și al industriilor creative, ocupând funcția de director de marketing în cadrul casei de licitații și holdingului cultural Artmark Holding. De asemenea, coordonează proiecte de comunicare și publicații de profil.

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Venituri și declarația de avere

Conform datelor din declarațiile publice de avere completate în cadrul funcțiilor deținute în administrația publică și instituții de stat, veniturile Ioanei Ciocan provin din mai multe surse:

Activitatea didactică și de cercetare la Universitatea din București;

Indemnizații de management cultural și drepturi de autor rezultate din cataloage de artă și publicații de specialitate;

Participarea în consilii de administrație ale unor societăți de stat sau municipale (cum ar fi Administrare Active Sector 3).

Potrivit declarațiilor de avere din trecut, Ioana Ciocan avea venituri salariale anuale de circa 38.000 – 42.000 lei/an pentru activitatea didactică și de cercetare ca lector universitar, în timp ce de pe urma drepturilor de autor și proprietate intelectuală a câștigat între 15.000 și 25.000 lei anual.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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