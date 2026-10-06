Cine este Luca Niculescu. Povestea fascinantă a familiei sale, legătura specială cu Franța, parcursul profesional și averea deținută

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Luca Niculescu reprezintă una dintre cele mai distinse și apreciate figuri din spațiul public românesc. Cu o tranziție exemplară de la jurnalismul de elită la înalta diplomație națională și internațională, el a reușit să rămână de-a lungul anilor o prezență extrem de respectată, caracterizată prin eleganță, rigoare și o discreție ieșită din comun.

Cine este Luca Niculescu

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București, în prezent având 55 de ani. Povestea familiei acestuia este strâns legată de istoria Bucureștiului. Premierul desemnat provine dintr-o veche familie de comercianți din Capitală, afacerea de familie fiind fondată de stră-străbunicul său. În perioada interbelică, afacerea familiei devenise una dintre cele mai importante din țară, deținând fabrici de conserve, ferme și afaceri importante cu țesături și stofe.

Odată cu instalarea regimului comunist, destinul familiei s-a schimbat radical. Proprietățile și locuințele le-au fost naționalizate, iar bunicul său, numit tot Luca Niculescu, absolvent de studii comerciale la Lausanne și Leipzig, a avut mult de suferit din cauza persecuțiilor politice, ajungând să lucreze ca mecanic auto pentru a supraviețui, potrivit Evz.ro.

Luca Niculescu a declarat că locuințele familiei au fost naționalizate, însă familia a reușit să păstreze o parte din obiecte, printre care și câteva tablouri.

Legătura sa profundă cu Franța a început tot din motive familiale dramatice. Bunica sa paternă a fugit din România din cauza regimului comunist și s-a stabilit la Paris. Din acest motiv, tatăl lui Luca Niculescu nu și-a putut vedea mama timp de peste 20 de ani. Cât despre Luca Niculescu, acesta și-a întâlnit bunica abia în anul 1991, la Paris, după căderea comunismului, vizitând-o constant până la trecerea ei în neființă în 2002. Pasiunea sa pentru limba franceză a apărut încă din copilărie, când își auzea părinții vorbind în franceză și germană în casă atunci când voiau să păstreze secretul unor conversații față de copii.

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De la adolescentul cu plete și blugi rupți la diplomatul rafinat

Deși astăzi este imaginea eleganței și a rigorii diplomatice, Luca Niculescu povestea că în adolescență era la polul opus: purta plete și blugi rupți, asculta trupe precum Pink Floyd și Led Zeppelin și își supăra părinții și bunicii foarte eleganți. Asculta pe ascuns Europa Liberă și era pasionat de muzică și cultură.

Ajuns la vârsta de 55 de ani, Luca Niculescu a ales întotdeauna să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei care îl cunosc îl descriu ca fiind un om de o cultură vastă, rafinat, pasionat de artă, literatură și de valorile francofoniei.

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Luca Niculescu, de la microfonul RFI la marile cancelarii europene

Pasiunea pentru comunicare și afaceri internaționale a marcat întreaga sa carieră. Absolvent al Facultății de Jurnalism din București (1995) și deținător al unui masterat la European Institute of High International Studies din Nisa, el a lucrat timp de peste două decenii în presă. A fost timp îndelungat redactor-șef al RFI România și realizator de emisiuni tv.

În 2016, a făcut pasul spre diplomație, fiind numit Ambasador al României în Franța, funcție pe care a ocupat-o până în 2022. Printre realizările de care este cel mai mândru din mandatul său de la Paris se numără redenumirea unei porțiuni din cheiul Senei cu numele Reginei Maria a României.

Ulterior, el a preluat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, având rolul de Coordonator Național al procesului de aderare a României la OCDE.

Ce avere are Luca Niculescu

Transparența financiară care însoțește funcțiile publice deținute de Luca Niculescu arată un patrimoniu construit chibzuit de-a lungul anilor de muncă în presă și diplomație. Potrivit ultimei sale declarații de avere, din anul 2024, acesta deține două apartamente în București, o cotă-parte dintr-o casă de vacanță, precum și cote-părți din terenuri forestiere.

De asemenea a acumulat depozite și conturi în mai multe instituții bancare din România și Franța, în euro și lei, deschise în perioada misiunii sale diplomatice de la Paris și din activitatea la MAE, în valoare de 45.000 de euro.

Veniturile sale anuale provin din salarii încasate ca demnitar și secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, neavând afaceri comerciale private declarate.

Sursă foto: Profimedia

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