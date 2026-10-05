De ce a refuzat Nicușor Dan cetățenia franceză, după 6 ani petrecuți în Franța: „Am plecat să mă întorc”

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Președintele Nicușor Dan a dezvăluit că a refuzat cetățenia Franței, cu toate că a petrecut 6 ani la studii, la Sorbona. Șeful statului a precizat că a simți că nu ar fi corect față de România, dacă ar accepta cetățenie străină.

Nicușor Dan a refuzat cetățenia franceză

Președintele Nicușor Dan a împărtășit recent detalii intime despre cei șase ani petrecuți în Franța pentru studii, subliniind că, deși i s-a oferit cetățenia franceză, a refuzat, rămânând fidel României.

„Am plecat hotărât să mă întorc și n-am avut nicio ezitare”, a declarat el într-un interviu pentru Antena Stars.

„Am zis că stau un an, am stat șase, că mi s-a părut interesant ce am învățat acolo pentru profesia mea. Am plecat să mă întorc”, a mărturisit Nicușor Dan despre perioada în care a studiat la prestigioasa École Normale Supérieure între 1992 și 1995, urmată de un doctorat în matematică la Universitatea Sorbona.

Chiar și departe de casă, gândurile sale au rămas mereu legate de România.

„Profesorul meu e o persoană foarte caldă. Mi-a zis la un moment dat: «Tu ești cu noi aici, vorbești cu noi, facem probleme, discutăm, dar tu ești cu mintea în România aia a ta»”, a povestit președintele, rememorând legătura profundă cu țara natală.

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Președintele a rămas loial României

Deși i s-a propus să obțină cetățenia franceză, Nicușor Dan a refuzat, spunând că „nu ar fi onest”.

„Am plecat hotărât să mă întorc și, într-adevăr, mi s-a propus să iau și cetățenia franceză, dar am zis că nu… Cu toate că respect foarte mult poporul și cultura franceză și sunt recunoscător că am avut anii ăștia de formare, pe banii statului francez”, a explicat el.

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Președintele a oferit și o perspectivă empatică asupra celor care au ales să părăsească România.

„Nimeni nu a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simțeau că nu pot să-și țină copiii la școală, au plecat oameni care nu mai suportau nedreptatea din anumite perioade și niciodată nu este ușor”, a subliniat Nicușor Dan.

Deși Franța i-a oferit oportunități unice de a-și dezvolta cariera, Nicușor Dan s-a întors acasă, hotărât să contribuie la schimbarea pe care și-o dorea pentru România.

Sursă foto: Getty

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