George Simion anunță că nu merge la consultări cu Nicușor Dan: „Nu merită prezența mea uzurpatorul de la Cotroceni”

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Nicușor Dan a anunțat că începe astăzi, 5 octombrie, consultări la Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier, după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului. George Simion a anunțat că nu va participa la discuțiile de la Cotroceni, dar a desemnat o delegație să reprezinte partidul AUR și să transmită mesajul clar că formațiunea dorește alegeri anticipate.
„Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările”, a spus liderul AUR într-un videoclip publicat pe TikTok.
AUR nu a votat Guvernul Mureșan
George Simion a mai spus că poziția partidului nu s-a schimbat. În urmă cu o săptămână, el anunța că AUR nu va vota Guvernul Mureșan și nicio altă variantă de Guvern, până când fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu va fi eliberat.
„Nu s-a schimbat nimic față de ceea ce am zis în Parlament și ceea ce am zis de când l-am demis pe Bolojan. Noi mergem pe calea neamului românesc. Unii care se trezesc să vorbească nu mai fac parte din AUR. (…) În AUR e o disciplină, se merge alături de calea neamului românesc, alături de Călin Georgescu”.
Luni, 5 octombrie, are loc la Palatul Cotroceni o nouă rundă de consultări pentru încercarea nominalizării candidatului la funcția de prim-ministru.
Reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare se vor întâlni cu președintele Nicușor Dan și reprezentanții Administrației Prezidențiale.
Delegația AUR va fi condusă de Dan Dungaciu. Totodată, vor participa și vicepreședinții celor două Camere: Gianina Șerban și Laurențiu Plaesu, dar și liderii grupurilor parlamentare, Mihai Enache și Petrișor Peiu.