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George Simion anunță că nu merge la consultări cu Nicușor Dan: „Nu merită prezența mea uzurpatorul de la Cotroceni”

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Anca Lupescu Redactor
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Nicușor Dan a anunțat că începe astăzi, 5 octombrie, consultări la Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier, după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului. George Simion a anunțat că nu va participa la discuțiile de la Cotroceni, dar a desemnat o delegație să reprezinte partidul AUR și să transmită mesajul clar că formațiunea dorește alegeri anticipate.

Liderul AUR nu participă la consultările de la Cotroceni

George Simion spune că președintele Nicușor Dan „nu merită” prezența lui la consultări și l-a descris pe șeful statului drept „uzurpatorul de la Cotroceni”. 

„Am bifat cu succes o nouă capitală europeană. Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni”.

Politicianul a spus că din partea AUR va merge o delegație la Cotroceni și a cerut președintelui „să oprească spectacolul cătușelor”, cu referire la arestarea lui Călin Georgescu. 

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Totodată, George Simion a spus că delegația are sarcina de a transmite mesajul clar că formațiunea își dorește alegeri anticipate.

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„Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările”, a spus liderul AUR într-un videoclip publicat pe TikTok.

AUR nu a votat Guvernul Mureșan

George Simion a mai spus că poziția partidului nu s-a schimbat. În urmă cu o săptămână, el anunța că AUR nu va vota Guvernul Mureșan și nicio altă variantă de Guvern, până când fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu va fi eliberat.

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„Nu s-a schimbat nimic față de ceea ce am zis în Parlament și ceea ce am zis de când l-am demis pe Bolojan. Noi mergem pe calea neamului românesc. Unii care se trezesc să vorbească nu mai fac parte din AUR. (…) În AUR e o disciplină, se merge alături de calea neamului românesc, alături de Călin Georgescu”.

Luni, 5 octombrie, are loc la Palatul Cotroceni o nouă rundă de consultări pentru încercarea nominalizării candidatului la funcția de prim-ministru.

Reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare se vor întâlni cu președintele Nicușor Dan și reprezentanții Administrației Prezidențiale.

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Delegația AUR va fi condusă de Dan Dungaciu. Totodată, vor participa și vicepreședinții celor două Camere: Gianina Șerban și Laurențiu Plaesu, dar și liderii grupurilor parlamentare, Mihai Enache și Petrișor Peiu.

Foto: Facebook/George Simion

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