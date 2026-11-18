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La jumătate de an de când a fost demis din funcția de prim-ministru, Ilie Bolojan spune că este deschis unui dialog instituțional cu președintele Nicușor Dan. Fostul premier, care conduce acum un partid parlamentar, consideră că orice inițiativă utilă pentru dezvoltarea României merită analizată cu toată seriozitatea.

Ilie Bolojan, despre o posibilă colaborare cu Nicușor Dan

Invitat la Digi24, Ilie Bolojan a explicat cum vede relația cu șeful statului, la jumătate de an de când a fost demis din funcția de prim-ministru al României, prin moțiune de cenzură.

„Pot să colaborez în limitele Constituției și dacă președintele României va veni cu proiecte care sunt bune pentru țara asta, nu văd de ce nu le-am discuta. Mi se pare normal, avem o responsabilitate în această țară, cât timp ești președintele unui partid parlamentar și președintele ales al României are un proiect de dezvoltare pentru țara asta, mi se pare normal să îl discuți cât se poate de serios”, a spus fostul prim-ministru.

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Liderul PNL; despre nunta fiicei sale

În cadrul aceleiași intervenții, Ilie Bolojan a răspuns și controverselor apărute în spațiul public în legătură cu nunta fiicei sale și folosirea mașinilor de la Serviciul de Protecție și Pază.

„Copiii mei au avut o nuntă decentă, eu personal am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP. O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază dar dacă refuz asta trebuie să dea declarații în scris și, în fiecare zi, dacă refuz, pentru că mai sunt și astfel de situații. E o chestiune pe propria răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine știi mașină și așa mai departe”, a precizat politicianul.

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Fostul premier a adăugat că renunțarea la protecție implică asumare directă.

„Când nu sunt în mașină sunt responsabil de securitatea mea sau când nu sunt ofițerii Serviciului de Protecție lângă mine”, a subliniat Ilie Bolojan.

Sursă foto: Hepta

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