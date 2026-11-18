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Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a devenit subiect de dispută politică după apariția unor informații potrivit cărora invitații ar fi fost aduși de la aeroport cu mașini ale Serviciului de Protecție și Pază (SPP). În urma acestor relatări, parlamentarii PSD și AUR au votat pentru crearea unei comisii de anchetă.

Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor legate de mașinile SPP de la nunta fiicei sale

Într-o intervenție la Digi24, fostul prim-ministru Ilie Bolojan a precizat că legea îi acordă dreptul la pază timp de doi ani după terminarea mandatului și a respins acuzațiile că ar fi utilizat mașinile instituției în mod ilegal.

„Copiii mei au avut o nuntă decentă, eu personal am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP”, a declarat Bolojan în direct la Digi 24.

Acesta a explicat modul în care funcționează serviciul de gardă și ce presupune renunțarea la echipajele de securitate.

„O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază dar dacă refuză asta trebuie să dea declarații în scris și, în fiecare zi, dacă refuz, pentru că mai sunt și astfel de situații. E o chestiune pe propria răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine știi mașină și așa mai departe”, a mai declarat Bolojan.

Ce spune fostul premier despre momentele în care nu a beneficiat de protecție

Ilie Bolojan a explicat că, atunci când nu este însoțit de ofițerii SPP, își asumă întreaga responsabilitate pentru propria securitate. „Când nu sunt în mașină sunt responsabil de securitatea mea sau când nu sunt ofițerii Serviciului de Protecție lângă mine”, a explicat fostul premier.

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Întrebat dacă a fost permanent însoțit de o mașină SPP, acesta a precizat că au existat și momente în care a semnat declarații prin care a renunțat la protecție și a călătorit pe cont propriu.

Bolojan acuză PSD și AUR de „hărțuială”. Ce spune despre botezul organizat de Alfred Simonis

Fostul premier a criticat și demersul PSD și AUR de înființare a unei comisii de anchetă în Parlament, pe care îl consideră o continuare a unor atacuri politice la adresa sa. Ilie Bolojan a susținut că întreaga controversă ar fi fost amplificată intenționat și a făcut o legătură între scandalul de la nunta fiicei sale și un alt eveniment care a generat discuții în spațiul public, botezul de la Timișoara al fiului liderului PSD Timiș, Alfred Simonis.

„În aceste zile am avut o hărțuială și un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereușit de la Timișoara de acum ceva timp și atunci trebuia găsit orice fel de chestiune care să fie legată și de Bolojan”, se apără fostul premier.

Acesta a descris comisia de anchetă drept „tot o continuare a unei hărțuieli politice generate de PSD și AUR”. În intervenția sa, Bolojan a amintit și de o altă comisie de anchetă, constituită în urma întâlnirii pe care a avut-o cu președinta Curții Constituționale, susținând că nici în acel caz nu au fost demonstrate nereguli.

„Dacă vă aduceți aminte, au mai făcut o comisie de anchetă, tot un fiasco, legat de întâlnirea pe care am avut-o cu doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, în clădirea Senatului, în biroul președintelui, în care, din nou, nu s-a dovedit nimic”, a declarat Bolojan.

Foto: Bihoreanul

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