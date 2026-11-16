Calendarul complet al pensiilor pentru decembrie 2026. Ce se întâmplă cu plățile după ziua liberă de 1 Decembrie

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Apropierea sărbătorilor de iarnă aduce o preocupare firească pentru milioane de români care își planifică din timp bugetul pentru cumpărături și cheltuielile de final de an.

Pentru luna decembrie 2026, autoritățile și reprezentanții Poștei Române au stabilit deja calendarul exact al plăților, oferind asigurări că banii vor ajunge la beneficiari fără niciun fel de întârziere, în ciuda zilelor libere de la începutul lunii.

Când începe distribuirea pensiilor prin Poșta Română

Deoarece ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României, este sărbătoare legală și zi nelucrătoare, factorii poștali vor porni pe teren începând de miercuri, 2 decembrie 2026. Conducerea Poștei Române, prin directorul general Ștefan Valentin, a dat asigurări că instituția este pe deplin pregătită să gestioneze fluxul de plăți în condiții normale, notează digi24.ro.

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Livrările la domiciliu se vor desfășura intens în zilele de 2, 3 și 4 decembrie, urmând să continue în ritm susținut și pe parcursul săptămânii următoare. Deși compania are la dispoziție un termen legal de 15 zile calendaristice pentru a achita toate drepturile bănești, estimările oficiale arată că procesul de distribuire se va încheia cel târziu pe data de 16 decembrie, astfel încât toți seniorii să aibă banii în mână cu mult timp înainte de Crăciun.

Ce se întâmplă dacă beneficiarii nu sunt găsiți acasă

În mod obișnuit, plata pensiilor în numerar se face în intervalul 1–15 ale fiecărei luni, iar ziua exactă în care poștașul ajunge la adresa fiecărui beneficiar depinde de organizarea internă a oficiului poștal de care aparține.

Pentru situațiile în care pensionarii nu se află la domiciliu în momentul vizitei factorului poștal, procedura rămâne neschimbată. Aceștia vor găsi în cutia poștală un aviz, pe baza căruia își pot ridica personal atât banii, cât și documentul de plată, direct de la ghișeul oficiului poștal. â

Potrivit reglementărilor Casei Naționale de Pensii Publice, ridicarea sumelor se poate face în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată stabilită pentru luna respectivă.

Data exactă la care se virează pensiile pe card

Pentru românii care au optat pentru încasarea pensiei în cont bancar, calendarul plăților rămâne cel standard, fără modificări cauzate de minivacanța de 1 Decembrie. Astfel, sumele vor fi virate în conturile curente sau pe card în data de 12 decembrie 2026, dar nu mai târziu de ziua de 13 decembrie. Odată procesate transferurile bancare, beneficiarii pot utiliza banii imediat.

De asemenea, pensionarii care primesc banii pe card nu trebuie să își facă griji nici în privința documentului de informare, cunoscut sub numele de talonul mov. Conform indicațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice, acest document este expediat separat, direct la domiciliul beneficiarilor, în intervalul 1–15 decembrie.

Foto – Hepta

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