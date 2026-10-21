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Când se virează banii de pensii în noiembrie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

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.  Actualizat 21.10.2026, 15:27
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Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a stabilit data la care seniorii își vor primi drepturile bănești în luna noiembrie. Pentru milioane de români, modul și perioada în care sunt livrate pensiile depind de opțiunea de plată aleasă, fie prin intermediul Poștei Române, fie direct prin virament bancar. În timp ce livrările la domiciliu vor suferi mici ajustări din cauza calendarului din weekend, plățile pe card se vor desfășura conform graficului obișnuit.

Programele de distribuire prin poștă și viramentele bancare

În situația persoanelor care au ales să primească pensia prin intermediul poștașilor, distribuirea banilor la domiciliu este programată, conform normelor generale ale CNPP, în prima jumătate a lunii. Deoarece data de 1 noiembrie cade într-o zi de duminică, activitatea factorilor poștali va debuta la începutul primei săptămâni pline din lună, mai exact de luni, 2 noiembrie. Pentru restanțele distribuite la domiciliu, intervalul prevăzut este între 11 și 15 ale lunii.

Beneficiarii care au optat pentru primirea banilor direct pe card vor avea acces la sume în a doua parte a perioadei de plată. În acest an, datele de virament pică la finalul săptămânii de lucru, ceea ce garantează efectuarea plăților fără decalaje cauzate de zile libere. Plata în cont bancar începe pe 12 și se face cel târziu pe 13.

De asemenea, seniorii care nu sunt găsiți la domiciliu de către factorul poștal nu își vor pierde banii din luna respectivă. Aceștia se pot prezenta personal la casieriile Poștei Române pentru ridicarea sumelor, existând un termen clar stabilit în reglementări: două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

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Procedura pentru noii pensionari și promisiunile Guvernului pentru 2027

Pentru românii care așteaptă prima pensie în această perioadă, data primei încasări depinde direct de stadiul de procesare al dosarului la casa teritorială de pensii. Deși legea prevede că decizia de pensionare se emite în termen de 45 de zile de la înregistrarea cererii — cu o posibilă prelungire de încă 30 de zile dacă sunt necesare verificări suplimentare —, obținerea documentului oficial nu garantează virarea banilor în aceeași lună.

 

Pe termen lung, reprezentanții Executivului promit ajustări ale veniturilor, subliniind că sprijinul va fi direcționat cu prioritate către categoriile vulnerabile, pe măsura posibilităților bugetare.

Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin țintit.

Foto – Hepta

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