Florin Manole anunță majorarea pensiilor în 2027 și ajutoare de Crăciun pentru pensionari. Ce se va întâmpla cu salriul minim

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Vești extrem de importante pentru milioane de pensionari și angajați din România. Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii esențiale despre măsurile economice care urmează să fie aplicate. Oficialul a adus clarificări privind recalcularea pensiilor, posibilele ajutoare financiare din perioada sărbătorilor, precum și negocierile decisive legate de creșterea salariului minim pe economie.

Pensiile vor fi indexate conform formulei legale

Florin Manole a transmis un mesaj ferm cu privire la veniturile persoanelor vârstnice, arătând că drepturile pensionarilor vor fi respectate fără nicio abatere. Ministerul Muncii urmează să înainteze Guvernului propunerea de majorare, exclusiv pe baza prevederilor stabilite de lege.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor”, a afirmat ministrul, potrivir Mediafax, eliminând speculațiile privind o eventuală înghețare a veniturilor sau eșalonarea creșterii în mai multe tranșe.

O simulare preliminară indică un procent de majorare de aproximativ 7,3%, având un impact bugetar estimat la 9,6 miliarde de lei, însă datele exacte vor fi definitivate în perioada următoare. Totodată, pensionarii cu venituri mici și medii vor beneficia de ajutoare speciale cuprinse între 300 și 500 de lei.

Negocieri decisive pentru salariul minim în Consiliul Tripartit

În ceea ce privește veniturile minime ale angajaților din mediul privat și public, deciziile finale nu au fost încă luate, însă discuțiile oficiale sunt programate pentru luna noiembrie. Guvernul se va așeza la masa negocierilor alături de reprezentanții sindicatelor și patronatelor pentru a stabili valoarea exactă a majorării.

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Referitor la termenul exact de aplicare a noii valori a salariului minim, Florin Manole a punctat cadrul în care se pot desfășura aceste modificări.

„Teoretic, salariul minim poate fi majorat de la 1 ianuarie, însă programul de guvernare prevede o indexare într-un interval de 12 luni”, a explicat oficialul.

Deși în spațiul public au apărut informații referitoare la o posibilă creștere cu 600 de lei brut, ministrul a preferat să fie rezervat și nu a confirmat deocamdată această cifră, până la finalizarea consultărilor.

Reluarea discuțiilor pe legea salarizării unice

Tot de la începutul anului viitor se dorește reluarea dezbaterilor asupra noii legi a salarizării unitare. În prezent, autoritățile lucrează la centralizarea datelor privind veniturile din toate instituțiile publice pentru a elimina discrepanțele și inechitările existente în sistem.

Ministrul Muncii le-a dat asigurări ferme angajaților din sistemul bugetar că noua formulă de calcul nu va aduce diminuări ale veniturilor lunare, în special pentru categoriile din sectoare esențiale.

„Noua formulă nu va produce scăderi salariale pentru angajați, în special pentru cei din sistemele esențiale, precum Sănătatea și Educația”, a susținut Florin Manole, subliniind că scopul principal rămâne echitabilitatea sistemului de salarizare.

Foto – Hepta

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