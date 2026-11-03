Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție elegantă la gala Viggo. Cu ce legende ale fotbalului s-au întâlnit

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Monica Bîrlădeanu și soțul ei, medicul Valeriu Gheorghiță, au atras atenția la unul dintre cele mai importante evenimente mondene din această toamnă. Cei doi au participat la gala prin care brandul Viggo a sărbătorit zece ani de la lansare, o seară care a adunat laolaltă nume cunoscute din modă, sport și viața publică.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, la gala Viggo

Actrița a ales pentru acest eveniment o rochie neagră, lungă și mulată, cu o linie simplă și clasică, care i-a pus în evidență silueta. La rândul lui, Valeriu Gheorghiță a purtat un costum făcut la comandă, perfect adaptat codului vestimentar cerut la gală.

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Vedeta, despre întâlnirea cu Gheorghe Hagi și Alessandro Del Piero

Dincolo de ținute, seara a adus și momente speciale. Monica Bîrlădeanu a împărtășit pe rețelele sociale câteva imagini, povestind că a avut ocazia să se întâlnească cu doi foști mari fotbaliști: italianul Alessandro Del Piero și Gheorghe Hagi.

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„Mi-a rămas în minte seara de vineri, într-o atmosferă de eleganță desăvârșită, și bucuria de a-l întâlni pe unul dintre fotbaliștii legendari ai lumii, Alessandro Del Piero și de a-l revedea pe al nostru legendar Gică Hagi. Un aniversar pe măsura celor 10 ani de VIGGO.. La mulți ani!”, a scris Monica Bîrlădeanu pe internet.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe 5 octombrie 2024, la Palatul Snagov, într-o ceremonie cu sute de invitați, iar aparițiile lor publice continuă să fie printre cele mai urmărite din peisajul autohton.

Sursă foto: Instagram

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