Mirela Vaida și Valerie Lungu, decizie neașteptată după certurile din emisiune. „Eu m-am uitat la ea și am zis că, băi…” Ce se întâmplă, de fapt, între ele în prezent

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Mirela Vaida și Valerie Lungu au trecut prin momente de tensiune maximă pe Drumul Mătăsii, la Asia Express. Schimbarea temporară a partenerilor în cadrul sezonului 9 al emisiunii a provocat scântei între cele două concurente. Valerie Lungu și Mirela Vaida au format pentru o scurtă perioadă o echipă, însă diferențele evidente de temperament și stilul diferit de comunicare le-au pus răbdarea la grea încercare. Probele dificile și oboseala acumulată au transformat colaborarea lor într-o serie de neînțelegeri aprinse care au captivat atenția publicului.

Momentul în care lucrurile au scăpat de sub control

Incompatibilitatea dintre cele două a ieșit repede la suprafață pe parcursul etapelor din Uzbekistan și China. Valerie Lungu a mărturisit ulterior că ritmul alert în care vorbește prezentatoarea TV a fost principalul motiv de frustrare pe durata cursei.

„Deci, din punctul meu de vedere, Mirela este o persoană foarte talentată, are glumele la ea, femeia, deci, efectiv, m-a enervat, m-a enervat pe mine că nu mă lăsa să vorbesc, pentru că ea vorbește foarte mult și cumva știu asta. E un moment aici unde nu ne-am înțeles noi cel mai bine și, cumva, cred că aici a fost și momentul nostru de ceartă și partea culminantă, că n-am avut răbdare una cu cealaltă, foarte simplu”, a explicat influencerița într-un videoclip publicat pe TikTok.

Tensiunea acumulată pe traseu a culminat în noaptea în care gazdele care le adăposteau au fost deranjate de disputa dintre cele două și le-au cerut să părăsească locuința. Mirela Vaida a rememorat cu amărăciune impactul acelui episod neplăcut: „Umilința de a fi dată afară, în miezul nopții, din pat, deci ridicată din pat, dată afară din casă, în miezul nopții, scoasă la poartă cu sacul după tine și cu bagajele după tine… Este ceva ce eu nu am trăit”.

Cum se înțeleg acum cele două

Cu toate că momentele critice păreau să fi compromis definitiv echipa, ziua următoare a adus o întorsătură neașteptată. Cele două concurente au lăsat în urmă certurile, apărând zâmbitoare și ținându-se de mână în fața celorlalți participanți și a moderatoarei emisiunii.

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După încheierea competiției, Valerie Lungu a subliniat că episoadele tensionate nu i-au diminuat aprecierea pentru colega sa de echipă. Dialogul purtat după probe le-a ajutat pe ambele să se descopere mai bine și să găsească puncte comune.

„E, am trecut noi prin etapa asta, ne-am cunoscut, mi-a spus ea viața ei, mi-am spus eu și viața mea, și-a dat seama că, practic, tot ce am făcut în viața asta a fost de una singură, și ea la fel și, cumva, ea s-a regăsit în mine. Eu m-am uitat la ea și am zis că, băi, mi-aș dori să am o carieră atât de succes ca ea și să fiu o femeie atât de puternică, cu o familie frumoasă și așa mai departe”, a adăugat Valerie.

Foto – Facebook

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