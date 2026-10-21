Cum și-au împărțit Valerie Lungu și Alex Gîlcă treburile casnice: „Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Valerie Lungu a vorbit deschis despre viața de cuplu și despre modul în care ea și partenerul său, Alex Gîlcă, își împart responsabilitățile în gospodărie. Invitată în podcastul lui Bursucu, vedeta a dezvăluit cine se ocupă de cumpărături, gătit și alte treburi casnice, dar și care este activitatea de care nu se poate desprinde.

Valerie Lungu, despre cum și-a împărțit responsabilitățile casnice cu Alex Gîlcă

Valerie Lungu a explicat că soțul ei, Alex Gîlcă, este cel care se ocupă de cele mai multe dintre sarcinile cotidiene, precum dusul gunoiului, cumpărăturile, gătitul și alimentarea mașinii cu combustibil. În schimb, ea și-a asumat responsabilitatea pentru curățenia din casă, mărturisind că are standarde foarte stricte atunci când vine vorba despre ordine și igienă.

Valerie Lungu spune că este foarte atentă la detalii și că îi place ca totul să fie pus la punct în locuință. Mai mult, curățenia reprezintă pentru ea o adevărată prioritate, de care se ocupă personal ori de câte ori este acasă. Vedeta a explicat că se ocupă inclusiv de organizarea dulapurilor și de întreținerea încălțămintei, precizând că partenerul ei nu se implică în mod obișnuit în aceste activități atunci când ea este acasă.

Totuși, lucrurile se schimbă atunci când Valerie este plecată cu munca. În astfel de momente, Alex preia și responsabilitățile legate de curățenie, astfel încât locuința să fie îngrijită în continuare.

„Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile. Pe jos nu, că avem două coșuri, la primul și la al doilea etaj, dar nu am nicio problemă. Eu sunt cea cu curățenia în casă. Eu am o problemă cu curățenia. Nu mă ridic din pat până patul nu este aranjat. Nu pun lenjeria dacă nu este călcată. La mine în casă este curat non-stop. Eu mă ocup de curățenie fără nicio problemă. Eu îi fac curat în dulapuri, spăl încălțămintea și așa mai departe. El nu se ocupă de casă când e vorba de curățenie. Mă ajută când eu nu sunt acasă și sunt plecată cu munca, , a spus Valerie Lungu în podcastul moderat de Bursucu.

Citește și: Cine este Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie

Citește și: Nicola, dezvăluiri despre viața personală, după divorțul de Mihai Alexandru. „Nu mai colaborez cu fostul soț. Fiecare are viața lui!” De ce nu și-a refăcut viața amoroasă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au și ajutor pentru întreținerea casei

Pentru că locuiesc într-o casă foarte mare, cei doi apelează și la ajutor suplimentar pentru curățenia generală. Potrivit declarațiilor făcute de Valerie Lungu, o persoană vine o dată la două luni pentru a se ocupa de treburile mai ample din gospodărie.

Citește și: Oana Roman, uimită de reacția tatălui său după ce a văzut-o că a slăbit 20 kg. „Tata, care știi că e obsedat cu silueta, că el e perfect așa…” Ce i-a spus Petre Roman

Citește și: Vlăduța Lupău, cu fiul cel mare la urgențe: „Nu mai putea respira. Am tras o sperietură grozavă”

Chiar și așa, vedeta preferă să păstreze controlul asupra ordinii de zi cu zi și spune că nu are nicio problemă să se ocupe personal de curățenie. Declarațiile sale oferă o perspectivă asupra dinamicii din cuplu și a felului în care cei doi și-au împărțit sarcinile, fiecare contribuind cu partea sa.

„Avem și o doamnă de serviciu, o dată la două luni să mai facă o curățenie generală că avem o casă imensă. Dacă nu sunt eu acasă, se ocupă el. Dacă sunt eu, el nu face curat, fac eu curat.”, a mai spus influencerița.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News