  MENIU  
Home > Vedete > Cum și-au împărțit Valerie Lungu și Alex Gîlcă treburile casnice: „Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile”

Cum și-au împărțit Valerie Lungu și Alex Gîlcă treburile casnice: „Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Valerie Lungu a vorbit deschis despre viața de cuplu și despre modul în care ea și partenerul său, Alex Gîlcă, își împart responsabilitățile în gospodărie. Invitată în podcastul lui Bursucu, vedeta a dezvăluit cine se ocupă de cumpărături, gătit și alte treburi casnice, dar și care este activitatea de care nu se poate desprinde.

Valerie Lungu, despre cum și-a împărțit responsabilitățile casnice cu Alex Gîlcă

Valerie Lungu a explicat că soțul ei, Alex Gîlcă, este cel care se ocupă de cele mai multe dintre sarcinile cotidiene, precum dusul gunoiului, cumpărăturile, gătitul și alimentarea mașinii cu combustibil. În schimb, ea și-a asumat responsabilitatea pentru curățenia din casă, mărturisind că are standarde foarte stricte atunci când vine vorba despre ordine și igienă.

Cum și-au împărțit Valerie Lungu și soțul ei treburile casnice: "Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile. Eu am o problemă cu curățenia"IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Valerie Lungu spune că este foarte atentă la detalii și că îi place ca totul să fie pus la punct în locuință. Mai mult, curățenia reprezintă pentru ea o adevărată prioritate, de care se ocupă personal ori de câte ori este acasă. Vedeta a explicat că se ocupă inclusiv de organizarea dulapurilor și de întreținerea încălțămintei, precizând că partenerul ei nu se implică în mod obișnuit în aceste activități atunci când ea este acasă.

Totuși, lucrurile se schimbă atunci când Valerie este plecată cu munca. În astfel de momente, Alex preia și responsabilitățile legate de curățenie, astfel încât locuința să fie îngrijită în continuare.

Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Recomandarea zilei

„Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile. Pe jos nu, că avem două coșuri, la primul și la al doilea etaj, dar nu am nicio problemă. Eu sunt cea cu curățenia în casă. Eu am o problemă cu curățenia. Nu mă ridic din pat până patul nu este aranjat. Nu pun lenjeria dacă nu este călcată. La mine în casă este curat non-stop. Eu mă ocup de curățenie fără nicio problemă. Eu îi fac curat în dulapuri, spăl încălțămintea și așa mai departe. El nu se ocupă de casă când e vorba de curățenie. Mă ajută când eu nu sunt acasă și sunt plecată cu munca, , a spus Valerie Lungu în podcastul moderat de Bursucu.

Citește și: Cine este Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie

Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Recomandarea zilei

Citește și: Nicola, dezvăluiri despre viața personală, după divorțul de Mihai Alexandru. „Nu mai colaborez cu fostul soț. Fiecare are viața lui!” De ce nu și-a refăcut viața amoroasă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au și ajutor pentru întreținerea casei

Pentru că locuiesc într-o casă foarte mare, cei doi apelează și la ajutor suplimentar pentru curățenia generală. Potrivit declarațiilor făcute de Valerie Lungu, o persoană vine o dată la două luni pentru a se ocupa de treburile mai ample din gospodărie.

Citește și: Oana Roman, uimită de reacția tatălui său după ce a văzut-o că a slăbit 20 kg. „Tata, care știi că e obsedat cu silueta, că el e perfect așa…” Ce i-a spus Petre Roman

Citește și: Vlăduța Lupău, cu fiul cel mare la urgențe: „Nu mai putea respira. Am tras o sperietură grozavă”

Chiar și așa, vedeta preferă să păstreze controlul asupra ordinii de zi cu zi și spune că nu are nicio problemă să se ocupe personal de curățenie. Declarațiile sale oferă o perspectivă asupra dinamicii din cuplu și a felului în care cei doi și-au împărțit sarcinile, fiecare contribuind cu partea sa.

Avem și o doamnă de serviciu, o dată la două luni să mai facă o curățenie generală că avem o casă imensă. Dacă nu sunt eu acasă, se ocupă el. Dacă sunt eu, el nu face curat, fac eu curat.”, a mai spus influencerița.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Un profesor din Timișoara a câștigat 575.000 de lei din meditații într-un singur an
Un profesor din Timișoara a câștigat 575.000 de lei din meditații într-un singur an
GSP.ro
Golgheterul surpriză din Superliga, surclasat la fotbal de sora mai mare » Jucătoarea lui Marseille, fotomodel în timpul liber
Golgheterul surpriză din Superliga, surclasat la fotbal de sora mai mare » Jucătoarea lui Marseille, fotomodel în timpul liber
Click.ro
Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș
Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Citește și...
Mihai Stoica a dezvăluit ce a vorbit cu Florinel Coman despre transferul la FCSB. „Depinde de el”. Exclusiv
Salariile din Sănătate s-ar putea schimba din nou. Ce se pregătește pentru medici, asistenți și infirmieri
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Patru zodii chinezești pot avea parte de reușite pe 22 octombrie. Ce le ajută
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Un elev și-a înjunghiat profesoara și un coleg la Școala „Ștefan cel Mare”, în Bistrița. Agresorul e în clasa a VII-a
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Marin, declarații rare despre viața amoroasă, la un an de la confirmarea despărțirii de Adrian Brîncoveanu: „Tot ce ar fi de făcut ar fi să aleg”
Andreea Marin, declarații rare despre viața amoroasă, la un an de la confirmarea despărțirii de Adrian Brîncoveanu: „Tot ce ar fi de făcut ar fi să aleg”
Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața
Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026
Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026
Avantaje
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Fetița Cristinei Cioran, internată la Terapie Intensivă. Ce a pățit micuța Ema. „Foarte repede s-a deteriorat. N-a mai putut să respire”
Fetița Cristinei Cioran, internată la Terapie Intensivă. Ce a pățit micuța Ema. „Foarte repede s-a deteriorat. N-a mai putut să respire”
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă
Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă
Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026
Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026
Mircea Solcanu, mărturisire tulburătoare despre operația pe creier: "Nu mai lupt pentru viața asta, mă lupt cu provocări să-mi asigur sufletul"
Mircea Solcanu, mărturisire tulburătoare despre operația pe creier: "Nu mai lupt pentru viața asta, mă lupt cu provocări să-mi asigur sufletul"
Erika Isac și M.G.L s-ar fi despărțit. Semnele care i-au dat de gol
Erika Isac și M.G.L s-ar fi despărțit. Semnele care i-au dat de gol
Nicola, dezvăluiri despre viața personală, după divorțul de Mihai Alexandru. "Nu mai colaborez cu fostul soț. Fiecare are viața lui!" De ce nu și-a refăcut viața amoroasă
Nicola, dezvăluiri despre viața personală, după divorțul de Mihai Alexandru. "Nu mai colaborez cu fostul soț. Fiecare are viața lui!" De ce nu și-a refăcut viața amoroasă
Observator News
Fructul rezistent la secetă care a devenit o mină de aur pentru un fermier. Îi aduce câştiguri de 185.000 €/an
Fructul rezistent la secetă care a devenit o mină de aur pentru un fermier. Îi aduce câştiguri de 185.000 €/an
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Indemnizații majorate pentru persoanele cu handicap. Ce sume pot primi lunar, în funcție de diagnostic și grad
Indemnizații majorate pentru persoanele cu handicap. Ce sume pot primi lunar, în funcție de diagnostic și grad
Remisie completă la aproape 66% dintre pacienții cu cancer. Noua imunoterapie a depășit tratamentele standard
Remisie completă la aproape 66% dintre pacienții cu cancer. Noua imunoterapie a depășit tratamentele standard
Mitropolitul Andrei a binecuvântat noua biserică din curtea Spitalului Județean Bistrița. Când va fi sfințită
Mitropolitul Andrei a binecuvântat noua biserică din curtea Spitalului Județean Bistrița. Când va fi sfințită
Horoscop zilnic,  22 octombrie 2026. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și bani
Horoscop zilnic,  22 octombrie 2026. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și bani
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Cazul impresionant al femeii care suferea de gigantomastie. Cum a ajuns de la cupa F la cupa C. „Sânii imenși deveniseră o povară!”
Cazul impresionant al femeii care suferea de gigantomastie. Cum a ajuns de la cupa F la cupa C. „Sânii imenși deveniseră o povară!”
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Libertatea
66 de lei costă un kilogram de miez de nucă în Ungaria, cu 20% mai mult decât anul trecut. Cât costă în România nucile pentru cozonac
66 de lei costă un kilogram de miez de nucă în Ungaria, cu 20% mai mult decât anul trecut. Cât costă în România nucile pentru cozonac
Lepa Brena a împlinit 66 de ani. Cum a cucerit Balcanii în patru decenii de succes
Lepa Brena a împlinit 66 de ani. Cum a cucerit Balcanii în patru decenii de succes
Black Friday 2026: cu un buget mediu de 2.100 de lei, ce vor să cumpere bărbații și spre ce se orientează femeile
Black Friday 2026: cu un buget mediu de 2.100 de lei, ce vor să cumpere bărbații și spre ce se orientează femeile
Temperaturi de până la 26 de grade, dar și ploi în unele zone. Unde ajunge vântul la rafale de peste 80 km/h
Temperaturi de până la 26 de grade, dar și ploi în unele zone. Unde ajunge vântul la rafale de peste 80 km/h
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton