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Cabral trece printr-o perioadă plină de noutăți, atât pe platourile de filmare, cât și în viața de zi cu zi. Prezentatorul a vorbit deschis într-un interviu pentru revista VIVA! despre forma fizică în care se află, munca în televiziune și timpul petrecut alături de cei mici.

Cabral, despre viața după divorț

Cabral urmează să împlinească 49 de ani, însă se simte la fel de bine ca la 20 de ani. Prezentatorul tv a scăpat de kilogramele în plus, iar pe plan profesional îi merge mai bine ca oricând.

Întrebat cum se simte la 49 de ani, Cabral a preferat să răspundă cu umorul obișnuit: „Nici n-am de gând să răspund la așa obrăznicie! 29 fac, nu știu de unde ai scos asta cu 49! Și dacă tot mă întrebi… la 29 mă simt foarte bine. La fel de tembel, desigur, dar cumva împăcat că mai bine de-atât… nu se poate!”

Cu o experiență de peste două decenii pe micul ecran, începută în anul 2000 la Acasă TV, el a explicat cum s-a schimbat televiziunea în toți acești ani.

„Așa e, s-a schimbat aproape tot, sunt foarte puține lucruri care au rămas constante în televiziune. Am 26 de ani de PRO, timp în care am avut norocul să învăț lucruri, să le pun în aplicare, apoi să-mi dau seama uneori că situația s-a schimbat și a trebuit să am curajul să inventez lucruri noi. În televiziune, atunci când am început eu, așteptările publicului erau unele, iar acum oamenii de acasă își doresc mult mai puțin teatru, mult mai multă realitate, asumare și adevăr. Cumva, treaba aia cu reinventatul este una care trebuie să includă asumarea și adevărul fiecăruia dintre noi, dar privite tot timpul din alte unghiuri, pentru că altfel te umpli de praf și mori”, a subliniat prezentatorul tv.

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Cabral, despre revenirea în producția „Băueți buni”

Unul dintre marile proiecte din prezent este continuarea producției „Băieți buni”, unde reia rolul polițistului Edi Bălan.

„Ei… de-a lungul anilor au tot fost ocazii care au luat în calcul revenirea proiectului, dar niciodată până acum nu a părut că e momentul bun pentru așa ceva. Și uite că la fix 20 de ani de la prima serie am reușit să o luăm din nou de la capăt. Pare că ne-a și ieșit…”, a menționat Cabral despre această revenire.

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Pentru acest proiect a fost nevoie și de o schimbare fizică radicală. Întrebat cum a reușit să dea jos kilogramele, Cabral a detaliat efortul depus: „De fapt, m-am dus din 144 în 109 kile. Cumva a fost și un pariu personal și o cerință de producție… cu toate că nu se aștepta nimeni să reușesc. Cel mai greu a fost să-mi rezerv timpul să mă ocup de toate chestiile pe care a trebuit să le fac în perioada aia de slăbire. În rest… fasting la 72 de ore, o dietă high-protein, keto all the way… și sală zilnic. De luni și până duminică făceam cumva să-mi găsesc 60 de minute pentru antrenament. Mi-a ieșit.”

Pe lângă carieră și antrenamente, viața de după divorț s-a așezat în jurul familiei. Când a venit vorba despre statutul de bărbat singur, răspunsul lui a fost simplu și direct: „Cu copiii. Timpul cu copiii este incredibil de intens și de frumos, așa că nu pot spune că am avut ceea ce toată lumea definește „viața de bărbat singur“.

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Sursă foto: Viva

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