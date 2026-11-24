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Serghei Mizil și soția lui, Cora, au venit ca invitați speciali la emisiunea „Chefi la cuțite”, unde au jurizat o probă de amuletă. Cei doi formează un cuplu încă din 1987, iar când prezentatoarea Irina Fodor l-a întrebat care este secretul unei căsnicii de aproape patru decenii, omul de afaceri a răspuns direct: „Stăm separați!”

Secretul căsniciei de 4 decenii a lui Serghei Mizil

Aranjamentul dintre Serghei și Cora Mizil privind spațiul personal funcționează de mulți ani în locuința lor de la Snagov, unde fiecare are propriul spațiu.

„Eu nu pot să stau singur din cauza acestei chestii. Dacă sunt la Snagov și nu am invitați, pentru că am o sufragerie mare, eu mă îmbrac și plec. Nu pot să stau doar cu soția. Nici nu stă cu mine, eu stau la un etaj, ea stă la alt etaj”, a povestit în trecut bărbatul.

Tot el a explicat cum este împărțită proprietatea familiei: „Vastele mele proprietăți… asta e familia mea, fiecare are vila lui, cu propria curte. Trei case una lângă alta. O casă ca asta cred că se vinde undeva la 800.000 – 900.000 de euro. La asta s-a consumat multă băutură. Am făcut-o așa mare pentru că eu nu pot să stau fără multă lume. Dacă sunt singur, am plecat. Nu mi-e frică de nimeni, nici măcar de fiarele sălbatice. Și am un etaj eu, un etaj nevastă-mea și două, trei camere de oaspeți și patru dormitoare”.

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Cum s-au cunoscut Serghei și Cora Mizil

Începutul relației nu a fost deloc simplu. Întrebat cum s-au cunoscut, Serghei a spus: „La o tâlhărie. Nu ne-am înghițit, aveam un cerc comun, nu ne-am înghițit”.

Cora Mizil a completat tabloul acelor primi ani: „Eram amândoi foarte sociabili, ne plăcea cu lume, cu petreceri, cu de toate, frumos. Dar nu eram neapărat pe aceeași lungime de undă”.

Cu toate acestea, greutățile prin care au trecut împreună i-au apropiat tot mai mult.

„Am trecut prin foarte multe situații… și grele, și frumoase și chestia aceasta ne-a legat. Am fost împreună, unul lângă altul”, a dezvăluit Serghei Mizil.

Pentru el, spațiul personal și lipsa presiunii au contat enorm în menținerea căsniciei

„Nu am de ce să divorțez, pentru că am o relație foarte bună cu soția mea. Nu mă sufocă, mă duc unde vreau, fac ce vreau, vreau să plec la mare, plec la mare, sau la munte, unde vreau eu! Secretul e la femeie! Să nu fie sufocantă. De fapt, nici bărbatul, nici femeia nu trebuie să-și sufoce partenerul”, a explicat el.

Ce relație are Cora cu fiica lui Serghei Mizil din prima căsnicie

Înainte de această căsnicie, Serghei Mizil a mai fost căsătorit și are o fiică, Smaranda. Când s-a căsătorit cu Cora, alături de care o are pe Ana, a apreciat enorm modul în care soția sa s-a purtat cu ambele fete.

„Este o femeie bună. Mi-a zis că dacă mergi pe linia ta, drumul te duce la penitenciar! (…) A fost deșteaptă și a spus că practic nu a făcut diferențe între copii. Dacă făcea diferențe între copii, la revedere, plecam din prima. După, nu s-a mai băgat, mi-a dat o anumită libertate, cu mici frâne când săream calul de tot, mă mai potolea”, a mai spus el.

La rândul ei, Cora Mizil privește în urmă cu împăcare: „A fost greu la început să fiu soția lui Serghei Mizil. Până ne-am acomodat unul cu celălalt, cred că i-a fost greu și lui să fie soţul meu, și mie să fiu soția lui. Eram două caractere tari care s-au văzut puse la un loc. Uşor-ușor am învăţat că lucrurile se mai fac şi cu compromis și a găsit fiecare drumul lui și libertatea de a fi cine suntem cu adevărat. (…) Cred că tot pe el l-aş alege. Este un caracter foarte puternic și asta am admirat întotdeauna la el, și un prieten extraordinar”.

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Cora Mizil, pasionată de fenomenele paranormale

Un detaliu mai puțin obișnuit din viața Corei Mizil este preocuparea ei pentru fenomenele paranormale și științele oculte. Aceasta a povestit cum a început totul.

„Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină”, a explicat soția lui Serghei Mizil.

Experiența a determinat-o să studieze subiectul și să organizeze ședințe de consiliere și spiritism.

„Eu am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a dezvăluit Cora Mizil.

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Sursă foto: Facebook, PR

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