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Moartea fulgerătoare a lui Dudu Georgescu, la 76 de ani, într-un apartament din Toronto, lasă în urmă o anchetă complicată a autorităților canadiene și o poveste de viață dureroasă, departe de gloria de odinioară. În timp ce anchetatorii iau în calcul atât varianta unei crime, cât și pe cea a unei sinucideri, vedete precum Ștefan Bănică Jr. și Mădălin Ionescu aduc în atenția publicului amintiri emoționante și detalii mai puțin știute despre declinul și suferințele legendarului atacant al lui Dinamo.

Moartea lui Dudu Georgescu, învăluită în mister

Circumstanțele în care s-a stins din viață Dudu Georgescu rămân învăluite în mister. Conform informațiilor publicate de Gazeta Sporturilor, poliția canadiană investighează două ipoteze principale, omorul sau sinuciderea, cauza oficială a decesului nefiind încă stabilită.

Soția fostului mare sportiv, Marina, a fost reținută inițial timp de trei zile de către anchetatori, fiind eliberată ulterior, iar de atunci apropiații nu au mai reușit să dea de urma ei.

Vestea dispariției fostului golgheter a provocat un val de reacții în România, scoțând la iveală atât admirația pe care i-au purtat-o generații întregi, cât și amărăciunea pe care campionul a trăit-o în ultimii ani ai vieții.

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Ștefan Bănică Jr., amintire emoționantă cu idolul copilăriei sale

Printre cei profund marcați de dispariția lui Dudu Georgescu se numără Ștefan Bănică Jr. Artistul a postat un mesaj plin de recunoștință pe rețelele de socializare, rememorând bucuria pe care i-o aduceau reușitele fostului atacant dinamovist și momentele în care acesta cucerea de două ori trofeul „Gheata de Aur” a Europei.

„Azi a plecat spre ceruri Dudu Georgescu, unul din marile simboluri ale fotbalului dinamovist, golgheter absolut și idolul copilăriei mele. Câtă bucurie mi-a adus prin golurile sale sau când a câștigat de două ori gheata de aur a Europei”, a scris Ștefan Bănică Jr pe Facebook.

Cântărețul a povestit și un episod care i-a rămas întipărit în suflet: la începuturile celebrelor sale concerte de Crăciun, a primit un telefon chiar de la Dudu Georgescu. Cu o modestie rară, fostul fotbalist s-a prezentat și l-a întrebat dacă îl poate ajuta să facă rost de câteva bilete, întrucât reprezentațiile erau deja epuizate.

Impresionat de gestul idolului său, Ștefan Bănică Jr. i-a răspuns că, pentru tot ceea ce a reprezentat în copilăria lui, nu i-ar da doar câteva bilete, ci întreaga sală.

„Am fost tare mândru să-i pot returna o părticică din bucuria pe care mi-a adus-o el în copilărie. Drum lin spre stele, Dudu! Condoleanțe familiei”, a mai transmis artistul.

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Mădălin Ionescu readuce în prim-plan recordurile istorice ale campionului

La rândul său, Mădălin Ionescu a publicat un mesaj amplu în memoria fostului sportiv, adresându-se în special tinerilor care nu au prins perioada sa de glorie. Prezentatorul a subliniat cifrele greu de egalat din cariera atacantului, care a scris istorie în tricoul lui Dinamo, club la care a ajuns după ce evoluase la Reșița și unde a cucerit patru titluri de campion.

„Dacă aveți 20 de ani și numele Dudu Georgescu nu vă spune mare lucru, fiți atenți: 47 de goluri într-un singur campionat! Atâtea a dat în sezonul în care a câștigat a doua Gheată de Aur, în 1977. A strâns 252 de goluri în prima ligă, recordul României”, a punctat Mădălin Ionescu.

Cum a pierdut Dudu Georgescu două locuințe și a plecat definitiv în Canada

Dincolo de trofee și recorduri, Mădălin Ionescu a vorbit deschis despre parcursul complicat al lui Dudu Georgescu după retragerea din activitate.

Stabilit inițial în Canada împreună cu soția sa în jurul anului 2000, unde a antrenat echipe de copii, fostul atacant a revenit la un moment dat în România pentru a colabora cu Dinamo, în perioada în care clubul era condus de Ionuț Negoiță. Atunci a primit o locuință de serviciu din partea clubului, gest care l-a emoționat profund, însă bucuria a fost de scurtă durată.

„Cum a ajuns omul ăsta la Toronto? S-a stabilit în Canada cu soția lui în jurul anului 2000. Acolo a antrenat copii. Despre prima plecare avem mai puține detalii. Despre a doua a vorbit chiar el. Se întorsese în România să lucreze la Dinamo, iar clubul condus de Ionuț Negoiță îi pusese la dispoziție un apartament pe durata colaborării. A plâns când a primit cheile. Când colaborarea s-a încheiat, a trebuit să lase și apartamentul. Mai pierduse o locuință în București, primită de la stat în anii de glorie, după retrocedarea imobilului. În 2015 s-a întors în Canada”, a relatat Mădălin Ionescu pe pagina sa de Facebook.

Întors peste ocean, fostul mare fotbalist a păstrat legătura cu România prin intermediul fiului său, rămas în țară, căruia îi lăsase în grijă și cele două trofee „Gheata de Aur”. Într-un interviu acordat în 2019 publicației ProSport, Dudu Georgescu mărturisea cât de mult se bucura ori de câte ori era căutat de jurnaliștii români, dar lăsa să se întrevadă și gustul amar lăsat de clubul pentru care marcase 207 goluri în campionat.

„În 2019, când l-au sunat cei de la ProSport, le-a spus cât de mult se bucura că îl caută cineva din România. Fiul său, rămas în țară, îi aducea vești de acasă. Lui îi lăsase și Ghetele de Aur. Despre clubul pentru care marcase de 207 ori în campionat, Dudu a spus atât: «Dinamo mi-a întors spatele!» A murit sărac? A murit trist? Despre situația lui materială știu puțin”, a încheiat Mădălin Ionescu.

Sursă foto: Hepta

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