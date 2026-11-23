Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția legendarului atacant Dudu Georgescu, la vârsta de 76 de ani. Stabilit de peste două decenii în Toronto, Canada, fostul mare golgheter al lui Dinamo și al echipei naționale s-a stins din viață în apartamentul în care locuia cu chirie, iar primele informații venite de peste ocean indică o moarte suspectă, aflată deja în atenția poliției canadiene.

Dudu Georgescu a murit la 76 ani

Anunțul dispariției fostului mare sportiv a fost făcut public de interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, un apropiat al lui Dudu Georgescu. Potrivit acestuia, vestea a venit printr-un apel telefonic din Toronto, chiar de la administratorul imobilului în care locuia fostul fotbalist.

„Ieri am primit un telefon de la un român din Toronto care are o agenție imobiliară, avea niște apartamente închiriate și într-unul dintre ele stătea Dudu Georgescu în chirie. El mi-a spus că l-au găsit mort în apartamentul respectiv. Mi-a fost subordonat la Direcția de Cultură și Sport. Mai mult decât atât, a fost cu mine în America, cu trofeele lui, cu Ghetele de Aur. Era un om deosebit de harnic și cumsecade, un caracter extraordinar”, a declarat Gheorghe Turda, la Digi Sport.

Citește și: Theo Rose dă lovitura și pe marele ecran. Anghel Damian a dat din casă: „A zis: «Vreau și eu să dau un casting»”

Citește și: Fiica lui Liviu Vârciu, Carmina, are un nou iubit: „«Se întâmplă când te aștepți mai puțin» nu a fost o minciună”

Poliția din Toronto a deschis o anchetă

Deși inițial s-a crezut că fostul atacant s-a stins din cauze naturale, informațiile apărute ulterior în presa din România și din Canada conturează un scenariu tulburător. Potrivit apropiaților comunității românești din Toronto, locuința în care Dudu Georgescu trăia alături de soția sa a fost pusă sub sechestru și este păzită de poliție.

Surse apropiate familiei au relatat că fostul fotbalist ar fi fost găsit cu plăgi provocate de o armă albă. Conform relatărilor, soția sa le-ar fi declarat anchetatorilor că tragedia s-ar fi petrecut în scurtul interval în care ea coborâse să ducă gunoiul.

Poliția din Toronto a confirmat intervenția la un caz de agresiune cu armă albă în clădirea respectivă, menționând că victima și suspectul se cunoșteau și că o persoană a fost deja reținută la fața locului pentru audieri.

Citește și: Cine este Geanina Hrușcă, soția lui Ștefan Hrușcă, și cu ce se ocupă în Canada: „Ea este sufletul. Avem doi copii faini și foarte cuminți”

Citește și: Rețeta lui Chef Ștefan Popescu pentru ceaiul de iarnă cu fructe, ghimbir și scorțișoară. Cum pregătești rapid băutura aromată a sezonului rece

Gugu Georgescu, golgheterul absolut al României

Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a scris una dintre cele mai glorioase pagini din istoria fotbalului românesc. Și-a început junioratul la Progresul București, debutând în prima ligă în iunie 1969, iar după o scurtă trecere pe la CSM Reșița, a ajuns în 1973 la Dinamo București — clubul unde a cunoscut consacrarea absolută.

Palmaresul său impresionant include:

Record istoric: Este cel mai bun marcator din toate timpurile în primul eșalon al României, cu 252 de goluri înscrise.

Este cel mai bun marcator din toate timpurile în primul eșalon al României, cu 252 de goluri înscrise. Trofee europene: A cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 (33 de goluri) și în 1977 (47 de goluri).

A cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 (33 de goluri) și în 1977 (47 de goluri). Titluri naționale: A câștigat 4 titluri de campion cu Dinamo, o Cupă a României și a fost de patru ori consecutiv golgheterul campionatului (1975–1978).

A câștigat 4 titluri de campion cu Dinamo, o Cupă a României și a fost de patru ori consecutiv golgheterul campionatului (1975–1978). Echipa națională: A îmbrăcat tricoul primei reprezentative, debutând cu gol într-un categoric 9-0 împotriva Finlandei.

După retragerea din activitatea de jucător (la 37 de ani) și o perioadă în care a antrenat mai multe echipe din țară și din străinătate, Dudu Georgescu a ales să se stabilească definitiv în Canada, în anul 2000, împreună cu familia sa.

Decizia a venit și pe fondul unor dezamăgiri legate de pierderea locuinței sale din București, în urma unui proces de retrocedare. În 2008, statul român i-a recunoscut meritele sportive, decorându-l cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News