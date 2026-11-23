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După o poveste de iubire de aproape cinci ani, Miley Cyrus și Maxx Morando au făcut pasul cel mare departe de lumina reflectoarelor. Artista în vârstă de 33 de ani și bateristul trupei Liily, de 28 de ani, și-au unit destinele într-un cadru restrâns, în California, avându-i alături doar pe cei mai apropiați membri ai familiei și pe prietenii de suflet.

Miley Cyrus și Maxx Morando s-au căsătorit în secret

Miley Cyrus și Maxx Morando și-au oficializat relația sâmbătă, 21 noiembrie, în cadrul unei ceremonii discrete organizate în Palm Springs, California, potrivit informațiilor confirmate de mai multe surse pentru revista People.

Evenimentul a fost unul intim, departe de ochii curioșilor, însă câteva detalii au ieșit la iveală. Cei doi și-au rostit jurămintele în aer liber, chiar lângă o piscină, sub o arcadă decorată cu flori albe. Printre cei care le-au fost alături în ziua cea mare s-au numărat Tish Cyrus, mama artistei, și sora acesteia, Noah Cyrus.

Festivitățile au început încă de vineri, 20 noiembrie, când mirii au organizat o cină restrânsă premergătoare nunții. Atmosfera a fost surprinsă în câteva imagini distribuite pe Instagram Stories de Lily-Rose Purcell, sora vitregă a cântăreței. Într-una dintre fotografii se putea observa meniul personalizat al serii, pe care erau imprimate inițialele „M+M” – o trimitere directă la numele celor doi protagoniști.

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Cererea în căsătorie din Japonia

Nunta vine la aproximativ un an după ce cuplul s-a logodit. Vestea logodnei a fost confirmată pe 2 decembrie 2025, la o zi după ce Miley Cyrus a atras toate privirile purtând un inel cu diamant la premiera mondială a filmului „Avatar: Fire and Ash”, în Los Angeles.

De altfel, fanii atenți observaseră bijuteria încă de la jumătatea lunii noiembrie 2025, precum și în fotografiile publicate de artistă la aniversarea vârstei de 33 de ani.

Deși au păstrat discreția asupra momentului exact, Maxx Morando a oferit detalii despre cererea în căsătorie într-un interviu acordat revistei Wonderland, în luna iulie.

Muzicianul a ales un decor special: orașul Kyoto din Japonia – o destinație în care niciunul dintre ei nu mai fusese, dar în care „ambii își doreau de multă vreme să ajungă”. Cei doi fuseseră surprinși în Japonia la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie 2025.

Maxx Morando a recunoscut că i-a fost dificil să păstreze secretul, deoarece discutaseră deja despre logodnă înainte de vacanță, iar Miley Cyrus bănuia ce urmează și „nu încerca să țină totul secret”, motiv pentru care el „a trebuit să fie foarte abil” pentru a menține surpriza.

„Am mers mai întâi la Tokyo, pentru câteva zile, iar apoi la Kyoto. Cred că ea presimțea că urmează să se întâmple ceva, așa că am așteptat până în ultima clipă a ultimei zile, ca să o duc pe o pistă greșită cât mai mult posibil”, a povestit Maxx Morando, care a profitat de o plimbare prin incinta hotelului pentru a-i adresa marea întrebare.

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Cum s-au cunoscut Miley Cyrus și Maxx Morando

Povestea lor de dragoste a început în 2021, când au fost văzuți împreună în culisele emisiunii „Miley’s New Year’s Eve Party” (filmată în Miami) și la prezentarea colecției „Love Parade” a casei Gucci, în Los Angeles. Primele imagini în care se sărutau au apărut în aprilie 2022, în timpul unei plimbări prin West Hollywood.

Într-un interviu acordat publicației British Vogue în mai 2023, artista a dezvăluit cum a început totul: „Ni s-a aranjat o întâlnire pe nevăzute”.

Miley Cyrus a explicat însă că situația a fost ușor diferită pentru partenerul ei: „Ei bine, a fost o întâlnire pe nevăzute pentru mine, dar nu chiar şi pentru el. M-am gândit: «Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să plec»”.

Acesta este al doilea mariaj pentru Miley Cyrus. Anterior, artista a fost căsătorită cu actorul Liam Hemsworth, cu care a avut o relație intens mediatizată. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2018, s-au despărțit în august 2019, iar divorțul lor a fost finalizat în ianuarie 2020.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini de la nunta lui Miley Cyrus cu Maxx Morando

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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