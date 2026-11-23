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Andrei Roșu, sportiv de anduranță, activist civic și fost membru al formației „Gaz pe Foc”, a anunțat că a refuzat invitația primită din partea președintelui Nicușor Dan pentru recepția oficială de Ziua Națională a României, programată la Palatul Cotroceni.

Andrei Roșu refuză invitația lui Nicușor Dan la recepția de 1 Decembrie

Andrei Roșu a explicat pe pagina sa de Facebook că gestul său ține de fidelitatea față de propriile principii și a subliniat diferența dintre respectul pentru instituție și dezacordul cu acțiunile președintelui.

„Evident, am refuzat invitația. Respect instituția prezidențială, rolul ei în democrație și simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Națională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcția de Președinte al României nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul și încrederea mea”, a scris Andrei Roșu.

El a adăugat în același mesaj: „Consecvența față de propriile valori este mai importantă decât prezența la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitația…”.

Până de curând era un susținător al președintelui, dar în prezent și-a exprimat dezamăgirea față de acțiunile și deciziile din ultima perioadă ale președintelui Nicușor Dan.

Refuzul vine într-un moment în care președintele Nicușor Dan se confruntă cu mai multe critici, inclusiv din partea unor persoane care l-au susținut la alegerile prezidențiale. O controversă recentă a fost provocată și de excluderea jurnalistului Ovidiu Vanghele de la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni. Astfel, Andrei Roșu se alătură celor care și-au exprimat public dezamăgirea față de actualul șef al statului, alegând să își motiveze poziția printr-un gest concret: refuzul invitației la recepția oficială de 1 Decembrie.

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Andrei Roșu nu este singurul care a refuzat invitația. Ce mesaj a transmis Marian Godină

Fostul polițist Marian Godină a refuzat anul trecut să participe la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni. El a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce nu a mers la Cotroceni și încheie cu un mesaj ironic la adresa angajaților care se ocupă de listele pentru această recepție.

„Anul trecut, pe vremea asta, povesteam aici cum am fost invitat la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni și cum am refuzat să particip. Nu pentru că aș fi avut ceva cu președintele Nicușor Dan, ci pentru că invitația venise inițial și pentru soția mea, după care am fost anunțat că s-a făcut o excepție și că situația trebuie „remediată”, deoarece „era presiune mare pe listă”. Am pus între ghilimele cuvintele pentru că fix așa au fost folosite.

„Anul trecut, pe vremea asta, povesteam aici cum am fost invitat la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni și cum am refuzat să particip. Nu pentru că aș fi avut ceva cu președintele Nicușor Dan, ci pentru că invitația venise inițial și pentru soția mea, după care am fost anunțat că s-a făcut o excepție și că situația trebuie „remediată”, deoarece „era presiune mare pe listă”. Am pus între ghilimele cuvintele pentru că fix așa au fost folosite. Presiunea mare pe listă am tradus-o ca fiind pusă de foarte mulți pupincuriști care voiau să se vadă acolo. Am considerat atunci că nu am de ce să accept o asemenea invitație și am refuzat-o. Niciodată soția mea nu va reprezenta pentru mine o problemă care necesită „remediere”. Mai ales că 1 Decembrie este și ziua în care am cerut-o pe Georgiana de soție”, a transmis Godină.

Fostul polițist a adăugat o remarcă privind reacțiile similare din acest an: „Anul acesta observ un fenomen interesant. Mai multe persoane își publică invitațiile primite de la Cotroceni, însoțite de anunțuri că nu vor participa…. Cât despre lista de anul ăsta, nu pot decât să mă bucur că este o muncă mai ușoară pentru consilieri, întrucât nu mai e așa mare „presiune pe listă“”.

Foto: Facebook

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