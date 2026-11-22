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După ce a cucerit topurile muzicale, a ocupat scaunul de antrenor la „Vocea României” și a impresionat publicul în serialul „Clanul”, Theo Rose se pregătește pentru o nouă provocare profesională de proporții. Artista va debuta pe marele ecran, într-un lungmetraj regizat chiar de soțul ei, Anghel Damian.

Theo Rose va juca într-un film regizat de Anghel Damian

Vestea a fost confirmată chiar de Anghel Damian, care a dezvăluit că pregătește un proiect cinematografic ambițios pentru finalul anului 2027. Deși producția se află încă într-o etapă incipientă, regizorul a confirmat că Theo Rose va face parte din distribuție.

Potrivit declarațiilor oferite de Anghel Damian pentru Libertatea, implicarea artistei în acest film nu a fost o decizie luată automat în familie, ci a pornit chiar de la entuziasmul ei față de poveste, urmat de o probă de actorie în toată regula.

„Am proiecte pentru la anul, pe care nu am voie să le divulg. Dar deja lucrez la ele! Ne-am ținut constant la 2-3 proiecte pe an. Sunt și niște proiecte pe care le reluăm, dintre cele vechi, pentru că publicul le așteaptă foarte tare și mă tot întreabă. Și proiecte cu totul noi. O să fie un film, dar care o să apară la finalul anului 2027. Îl am deja în plan. Suntem într-o etapă incipientă de preproducție. Nu pot să vă spun mai multe, că n-am libertatea, dar va fi un film care va fi în toate cinematografele din țară pe finalul anului 2027”, a povestit regizorul.

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Cum a ajuns artista în distribuția filmului

Întrebat dacă soția sa va juca în noua producție, Anghel Damian a mărturisit că inițiativa i-a aparținut în totalitate artistei, care și-a dorit să fie testată exact ca orice alt actor: „Da! Nu mă așteptam, dar la un moment dat, în momentul în care vorbeam despre subiect, a fost atât de intrigată, încât a zis: «Vreau și eu să dau un casting». A dat casting-ul și o să aibă un rol în următorul film”.

Dincolo de relația personală, Anghel Damian a vorbit deschis și despre etica profesională a lui Theo Rose pe platourile de filmare. Regizorul susține că artista este extrem de autocritică și pusă mereu pe evoluție, punând pasiunea pentru meserie mai presus de faimă.

„Este extrem de muncitoare, extrem de talentată, extrem de ambițioasă, extrem de modestă, ceea ce este important, pentru că are un perfecționism care o face ca niciodată să nu fie mulțumită de ceea ce face. Atâta vreme cât suntem foarte mulțumiți și împăcați cu ceea ce am făcut, sunt șanse foarte mari să apară și blazarea și, la un moment dat, să nu existe o evoluție”, a explicat el.

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Cum o caracterizează Anghel Damian pe Theo Rose din postura de regizor

Mai mult, regizorul a subliniat că această dorință constantă de autodepășire este motorul care o ține activă pe toate planurile, fie că este vorba despre muzică sau despre actorie.

„Ea niciodată nu e mulțumită! Câteodată la un nivel aproape absurd de nemulțumire, dar pentru ea este un nivel sănătos, pentru că o ține vie, o ține într-o permanentă mișcare. Și ea își dorește să evolueze din toate perspectivele: muzical, actoricește… O interesează craft-ul, o interesează profesia mai mult decât succesul propriu-zis. Și atunci, tot ce gândește, gândește în sensul ăsta: să facă lucruri care să o crească profesional, nu neapărat să-i aducă succes. Și asta cred că e cea mai sănătoasă gândire pentru un artist”, a conchis Anghel Damian.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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