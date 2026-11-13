Anghel Damian, surprins de partenera sa. „Am descoperit-o pe Theo încă o dată” Cum l-a impresionat artista

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Anghel Damian a vorbit deschis pe rețelele sociale despre trăirile pe care le-a avut în ultimele săptămâni urmărind-o pe Theo Rose în spectacolul „Acorduri ample”. Deși trăiesc sub același acoperiș și se cunosc foarte bine, regizorul a recunoscut că artista a reușit să-l impresioneze din nou pe scenă.

„E un sentiment extrem de frumos!”

Surpriză de proporții în viața celebrului cuplu! Când credea că o cunoaște pe Theo absolut în toate ipostazele posibile, partenerul ei a avut parte de o revelație emoționantă. Lansarea noului proiect, „Acorduri ample”, a venit la pachet cu trăiri puternice și confesiuni care i-au cucerit pe fani:

„E un sentiment extrem de frumos, dar și puțin ciudat, să fii surprins de femeia cu care îți împarți viața și pe care ai sentimentul că o cunoști atât de bine. Săptămânile astea, o dată cu «Acorduri ample», am descoperit-o pe Theo încă o dată”, a transmis el.

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Mesajul emoționant pentru Theo Rose

Proiectul care a luat naștere în această perioadă depășește granițele unui simplu demers artistic, transformându-se într-o confesiune profundă despre trecerea anilor și amprenta pe care o lăsăm în sufletele celorlalți. Viziunea din spatele acestui concept a fost explicată pe larg de regizor, care a dorit să subțieze linia dintre artă și trăire autentică, aducând în prim-plan resorturile intime ale memoriei colective și individuale.

Dincolo de complexitatea tematică și de emoția pe care creatorii au căutat să o transmită publicului, demersul a reprezentat și o intensă călătorie personală. Întregul parcurs artistic a fost o oportunitate de reevaluare a legăturilor profunde, motiv pentru care regizorul nu a ezitat să încheie acest capitol cu o confesiune publică plină de recunoștință adresată celei care îi stă alături: „Cred că e un mare privilegiu să poți descoperi mereu lucruri noi în omul alături de care ai ales să-ți trăiești viața. Sunt mândru de tine și norocos că te am”.

Cei doi au împreună un băiețel, Sasha. În ceea ce privește viața de familie și educația copilului, Anghel Damian a explicat anterior că nu practică rolurile de părinte permisiv și părinte sever. Au stabilit însă un acord clar pentru situațiile în care au viziuni diferite: „Opiniile diferite trebuie reglate și niciodată în fața copilului”.

Foto – Facebook / Instagram

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