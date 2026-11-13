Alexandra Stan a publicat primele imagini de la botezul fiicei sale. Cine au fost nașii micuței Eva Maria

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Alexandra Stan a împărtășit primele imagini de la botezul fiicei sale, Eva Maria. Evenimentul s-a desfășurat în cadru restrâns în urmă cu o lună, în orașul natal al artistei, Constanța.

Alexandra Stan și-a botezat fiica în secret

Alexandra Stan și iubitul ei și-ai botezat fiica, Eva, în secret, în urmă cu o lună. Acum, artista a făcut publice primele imagini de la fericitul eveniment. Slujba religioasă a avut loc la Biserica „Sfântul Nicolae”, iar părinții spirituali aleși de Alexandra și de partenerul ei, muzicianul Ștefan Oprea, au fost actrița Aylin Cadîr și soțul acesteia, Traian Paicu.

Cântăreața a marcat momentul pe contul ei de Instagram, unde a publicat o filmare cu secvențe de la biserică și de la petrecere, alături de un mesaj:

„Acum o lună am creștinat-o pe Evushka noastră la Constanța, la dragul nostru părinte Marius, la Biserica Sf. Nicolae, alături de familie și de nașii noștri iubiți, Aylin Cadîr și Bebbe Paicu. Mulțumim că ne faceți să ne simțim ca acasă de fiecare dată, de 20 de ani! Abia aștept să alerge și Eva printre mese când se face mai mare. Mi se pare incredibil că am clipit puțin și a trecut deja o lună! Wow!”, a scris Alexandra Stan.

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Cum s-a îmbrăcat artista la botezul Evei

Pentru această zi, părinții au ales haine albe: Alexandra a purtat o rochie lungă și vaporoasă, iar Ștefan o cămașă lejeră și pantaloni în aceeași nuanță. Micuța Eva Maria a fost îmbrăcată în alb și roz pudrat, având și o păturică brodată cu numele ei, în timp ce nașa Aylin Cadîr a purtat o ținută albă cu motive florale brodate.

Masa de după slujbă a fost organizată într-un restaurant constănțean, decorat simplu, cu fețe de masă albe, lumânări, veioze cu abajur verde-salvie și aranjamente din hortensii și flori albe. Invitații au putut vedea și un panou cu fotografii alb-negru realizate în primele săptămâni de viață ale bebelușului, iar la final a fost adus un tort roz pastel, pe două etaje.

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Fetița a venit pe lume pe data de 10 august, iar numele a fost făcut public încă din timpul sarcinii, odată cu lansarea piesei „forEVA”. La momentul respectiv, artista a explicat ce înseamnă această alegere pentru familia lor:

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă. Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei. Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor”, mărturisea Alexandra Stan.

Sursă foto: Instagram

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