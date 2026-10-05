Cum arată mama fetiței lui Cezar Ouatu. Primele imagini de la botezul fiicei tenorului, Serena Maria

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Cezar Ouatu (46 ani) și-a creștinat fetița, Serena Maria, în cadrul unei ceremonii fastuoase, organizată pe 4 octombrie 2026. Evenimentul a marcat și prima apariție publică a artistului alături de partenera sa, Teodora.

Cezar Ouatu și-a botezat fiica

Cezar Ouatu și partenera sa, Teodora, au avut parte de un moment de neuitat duminică, când fiica lor, Serena Maria, a fost botezată. Evenimentul a fost marcat de o atmosferă plină de emoție și rafinament și a adus laolaltă familia și prietenii celor doi.

Pentru această ocazie specială, organizatorii au transformat locația într-un cadru de poveste, cu un covor roșu impresionant pe care au fost întâmpinați invitații. Printre celebritățile prezente s-a numărat și compozitorul Mihai Alexandru, însoțit de soția sa. Acesta a imortalizat primele clipe ale serii, surprinzând într-un scurt video momentele în care gazdele, Cezar și Teodora, își întâmpinau oaspeții.

„Ia uitați ce frumusețe aici!”, a exclamat compozitorul, impresionat de apariția Teodorei.

Teodora a fost, într-adevăr, o prezență deosebită. Ea a strălucit într-o rochie albă elegantă, cu umerii descoperiți, cucerind privirile tuturor. De altfel, acesta a fost și momentul primei apariții publice oficiale a cuplului, ceea ce a adăugat un plus de emoție serii.

Totuși, dorind să păstreze intimitatea evenimentului, Cezar Ouatu i-a cerut politicos lui Mihai Alexandru să oprească filmarea, pentru a se bucura în liniște de această zi specială.

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Botezul, o combinație între tradiție și eleganță

După ceremonia religioasă, petrecerea a continuat cu un program artistic de excepție, care a îmbinat eleganța cu tradiția.

În deschidere, invitații au fost încântați de un cvartet de coarde, dar punctul culminant al serii a fost recitalul orchestrei Frații Cocoș. Cu ritmurile lor tradiționale și energia molipsitoare, aceștia au transformat evenimentul într-o sărbătoare autentic românească.

Într-un mesaj plin de căldură, Mihai Alexandru a transmis: „O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”.

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Venirea pe lume a Serenei Maria i-a schimbat complet viața tenorului, oferindu-i un nou sens și o bucurie nemărginită. Diminețile alături de micuța sa au devenit momente de neprețuit. Cezar a împărtășit cu fanii săi imagini emoționante pe rețelele de socializare, înfățișând-o pe Serena Maria odihnindu-se liniștită pe pieptul său.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Teodora, partenera lui Cezar Ouatu, precum și imagini de la botezul fiicei lor

Sursă foto: Instagram

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