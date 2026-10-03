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Neti Sandu, dezvăluiri rare despre nepoata ei, Alice Kapelovies. „Facem aceleași lucruri, ne îmbrăcăm la fel!”

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Neti Sandu a vorbit deschis despre legătura extrem de strânsă pe care o are cu nepoata sa, Alexandra Alice Kapelovies, o cunoscută jucătoare de volei. În ciuda diferenței de vârstă de 30 de ani și a etapelor diferite de viață în care se află, cele două păstrează o conexiune profundă, bazată pe afecțiune, nostalgie și chiar pasiuni comune neașteptate.

„În inima mea, e tot timpul dragul ăla de ea”

Trecerea anilor și ascensiunea nepoatei sale în lumea sportului de performanță nu au schimbat percepția vedetei TV. Chiar dacă Alice este o femeie în toată regula și un nume apreciat în volei, pentru Neti Sandu aceasta rămâne fetița de odinioară.

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„Avem o tonă de amintiri frumoase. Eu țin minte cât de dragă mi-a fost tot timpul. Ăsta era sentimentul față de ea, pentru că mereu a fost mică și acum, când e mare, pentru mine e tot mică… și mare în același timp. În inima mea, e tot timpul dragul ăla de ea”, a mărturisit Neti Sandu într-un interviu pentru Viva.ro.

Diferența de vârstă a adus, inevitabil, și momente în care preocupările lor s-au separat, însă afectivitatea a rămas neschimbată.

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„Deși a crescut și facem alte lucruri decât cele pe care le făceam când era mică, pentru mine e tot cu dragul ăla din inimă, chiar dacă mai avem și distorsuri – e și diferența de vârstă și de preocupări”, a explicat celebra astroloagă.

 

Numitorul comun și schimburile din garderobă

Pe lângă amintirile acumulate de-a lungul timpului, cele două au descoperit că împărtășesc gusturi similare și un stil de viață compatibil. Un detaliu surprinzător este modul în care reușesc să împartă aceleași piese vestimentare, deși există diferențe fizice și de stil între ele.

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„Dar până la urmă am reușit să avem și acel numitor comun: ne plac aceleași lucruri, facem aceleași lucruri, ne îmbrăcăm la fel – dacă mie nu-mi vine o bluză, îi vine ei. E culmea că, deși diferența e atât de mare și de stil, și de înălțime, când ne luăm câte ceva, îmi vine bine și mie acel lucru și îi vine bine și ei. De multe ori i-l cedez. Sau dacă al ei se strică, i-l dau pe al meu, că e tot aia! E foarte drăguță treaba asta”, a adăugat Neti Sandu.

Foto – Facebook / Instagram

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