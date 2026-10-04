Aylin Cadîr, dezvăluiri rare despre băieții săi. „Pavel e muzician și are deja un album. Amza zice că vrea să fie avocat!” Cum a schimbat-o rolul de mamă

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Aylin Cadîr a vorbit recent despre modul în care maternitatea i-a reconfigurat complet viața, prioritățile și felul de a fi. Mamă a doi băieți, Pavel și Amza, artista a împărtășit detalii despre provocările creșterii copiilor, diferențele fascinante dintre personalitățile celor doi puști și sprijinul esențial pe care l-a primit din partea familiei.

Sprijinul familiei și lecțiile maternității

Creșterea a doi băieți energici și de vârste apropiate nu a fost o misiune simplă, însă vedeta a mărturisit că a avut parte de o organizare riguroasă și de un sprijin constant. Soacra sa, fost medic neonatolog și pediatru la Spitalul Polizu din București, i-a fost alături necondiționat. Această susținere i-a oferit stabilitate, în timp ce statutul de mamă i-a adus o transformare interioară profundă.

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„Venirea copiilor m-a schimbat substanțial. Pe lângă faptul că mi-a schimbat prioritățile și programul, m-a făcut să am mai mult curaj să zic ce cred și să fac ce trebuie făcut, chiar și atunci când mi-e teamă sau mă doare, sau lumea mă judecă. Acum înțeleg ce înseamnă sacrificiul și iubirea totală, mă organizez mai bine și mă cunosc pe mine mai bine, lucru care mă ajută să îi cresc conștient”, a declarat Aylin Cadîr, într-un interviu pentru viva.ro.

Un muzician și un viitor avocat

Deși au fost educați să fie cei mai buni prieteni și se susțin reciproc în tot ce fac, Pavel, în vârstă de 10 ani, și Amza, în vârstă de 8 ani, au caractere și înclinații complet diferite. Fiul cel mare și-a manifestat deja creativitatea în domeniul muzical, în timp ce mezinul pare atras de domeniul juridic, călcând pe urmele tatălui său.

„Pavel e muzician și are deja un album scos pe numele lui de artist MMJFF – Making Music Just For Fun –, e extrem de creativ, un băiețel bun și respectuos, foarte jucăuș și glumeț. Amza este de o carismă rară fără să facă ceva anume, ceea ce îl face și mai adorabil. Are un simț al corectitudinii și dreptății foarte dezvoltat, și are și argumente atunci când ne corectează. Zice că vrea să fie avocat, ca tati”, a explicat artista.

Echilibru în educație și momente speciale în familie

În privința educației, Aylin și soțul ei, Traian, mizează pe fermitate și respect reciproc, făcând schimb de roluri când vine vorba de impunerea regulilor în casă.

„Jucăm amândoi pe rând rolul părintelui dur. Nu este o regulă. Dacă îl întrebați pe Traian, o să zică probabil că eu sunt aia mai dură. Fermi suntem amândoi în tot ce spunem, și tocmai de asta există un respect reciproc între noi și copii. Așa cum avem pretenția ca ei să ne asculte, și noi îi ascultăm pe ei când au să ne zică ceva sau vor să ne corecteze cu ceva”, a mărturisit vedeta.

Complicitatea dintre cei doi frați se vede și în activitățile de zi cu zi. De curând, Pavel și Amza au lucrat ca o adevărată echipă în bucătărie, unde au pregătit singuri un tort din clătite după o rețetă din colecția Pettson și Findus, desert pe care i l-au dăruit verișorului lor de ziua lui.

Foto – Facebook

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