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Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”

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Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul autohton, iar de când au devenit părinți, prioritățile lor s-au schimbat complet. Pentru prezentatoarea TV, alimentația micuței Josephine este un aspect extrem de important, motiv pentru care încearcă să-i insufle obiceiuri sănătoase încă din primii ani de viață.

Gina Pistol, regulă de aur în alimentația lui Josephine

Gina Pistol a vorbit recent despre meniul din familia lor, regulile stricte pe care le aplică în alimentația fiicei sale, dar și despre cum se descurcă în bucătărie în ciuda programului încărcat.

Prezentatoarea MasterChef a explicat că acasă se pune mare preț pe mâncarea gătită și preparatele proaspete. Când vine vorba despre fiica ei în vârstă de cinci ani, vedeta este foarte fermă în privința a două categorii de produse: dulciurile din comerț și alimentele ultraprocesate.

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„La noi în casă se mănâncă sănătos. Și Josephine. Pe ea, de exemplu, o țin cât mai departe, cât pot eu, de zahăr și de junk food”, a mărturisit Gina Pistol pentru Wowbiz.

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Datorită acestor obiceiuri, Josephine a început deja să înțeleagă ce alimente îi fac bine și chiar cere sfatul mamei sale atunci când se află în contexte unde opțiunile sunt diverse.

„Dacă mergem undeva unde este multă mâncare diversificată, întotdeauna mă întreabă: «Mama, e ok să mănânc asta?». Dar cred că, cumva, știe și ea ce are voie să mănânce și ce nu are voie să mănânce”, a completat vedeta.

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Preparatul care nu lipsește din meniul fetiței

Deși gusturile copiilor pot fi schimbătoare, Josephine are o preferință clară de la care nu face rabat. Potrivit Ginei Pistol, supele și ciorbele sunt nelipsite din alimentația zilnică a micuței.

„Fiică-mea în fiecare zi trebuie să mănânce un bol de supă sau de ciorbă. E ciorbăreasă”, a spus vedeta cu umor.

În ceea ce-l privește pe Smiley, artistul are un program extrem de încărcat și petrece mult timp la studio sau în deplasări, motiv pentru care mănâncă adesea pe fugă. Totuși, acasă optează pentru preparate ușoare.

„Andrei, cum stă el plecat toată ziua, mănâncă pe unde apucă. Și mai fac câte o salată, mai găsesc rețete pe net și îi place foarte mult”, a explicat prezentatoarea.

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Gina Pistol caută rețete pe internet, deși lucrează cu Chefi

Chiar dacă este gazda unor formate culinare renumite și este înconjurată de unii dintre cei mai buni bucătari din țară, Gina Pistol preferă să se inspire singură de pe internet atunci când gătește acasă, evitând să-și deranjeze colegii de platou.

„Stau acum să-i sun, să-i zăpăcesc la cap?”, a glumit vedeta, confirmând că testează frecvent rețete online.

Cu toate acestea, Gina Pistol a recunoscut că unele preparate tradiționale le-a deprins direct de la profesioniști. Vedeta a învățat să prepare zacuscă autentică chiar în gospodăria lui Florin Dumitrescu.

„Am avut ocazia să învăț cum să fac zacuscă. Am fost la Florin și la Cristina Dumitrescu, la ei la țară, și am făcut zacuscă împreună. Și mi-a plăcut foarte mult. Mamă, și a ieșit o zacuscă bună, bună rău. Când o să fie casa gata, o să fac și eu”, a povestit ea.

Deși este una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziune, Gina Pistol rămâne o persoană cu picioarele pe pământ. Prezentatoarea a mărturisit că merge personal la piață pentru a cumpăra legume proaspete atunci când timpul îi permite.

„Eu sunt muncitoare, măi. Îmi fac timp. La zacuscă stai o zi întreagă și te ocupi numai de asta. Dar pe urmă cine mănâncă toată iarna zacuscă?”, a conchis Gina Pistol.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gina Pistol, Smiley și Josephine

Sursă foto: Instagram, Facebook

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