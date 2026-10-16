Mădălina Apostol a lăsat un mesaj de adio. Descoperirea făcută la o lună de la decesul iubitei lui Nick Rădoi: „Ai grijă de fata mea!”

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Mădălina Apostol a trimis un mesaj de adio înainte de a-și pune capăt zilelor, în noaptea de 12 spre 13 septembrie. La o lună de la decesul iubitei lui Nick Rădoi s-a aflat că aceasta nu a părăsit această lume fără a se asigura că fiica ei va fi bine îngrijită.

Mădălina Apostol a trimis un mesaj de adio

„Ai grijă de fata mea. Adio!” – acestea au fost ultimele cuvinte pe care Mădălina Apostol le-a lăsat într-un mesaj video emoționant, înainte de tragicul său sfârșit. Potrivit informațiilor obținute de Cancan, această înregistrare tulburătoare a fost trimisă unei prietene apropiate și ridică întrebări grele despre starea ei emoțională în acele momente.

În noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, Mădălina Apostol, mamă a trei copii, a fost găsită fără viață în locuința în care stătea după ce se întorsese din Mexic. Gazdele sale au relatat că ziua a decurs normal: Mădălina a ajutat la treburile casei și, la un moment dat, a spus că merge să se relaxeze în baie. Ore mai târziu, îngrijorați de lipsa ei, aceștia au descoperit tragedia. Nimeni nu observase semne care să prevestească un astfel de deznodământ.

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Mesajul cutremurător al vedetei

Înregistrarea video trimisă prietenei sale a scos la iveală durerea profundă a Mădălinei Apostol, dar și preocuparea pentru viitorul fiicei sale. În imagini, femeia apare îmbrăcată într-un halat de baie, cu părul prins neglijent și o expresie de epuizare pe chip.

Pe fundal se aude o melodie religioasă, iar cuvintele ei sunt copleșitoare: „Ai grijă de fata mea, Cătălin, te rog eu! Te rog din suflet! Ai grijă de fata mea! Adio! Adio! Sunt prea bolnavă. Am trecut prin prea multe! Ai grijă de fata mea!”

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Vocea sa, încărcată de emoție și lacrimi, dezvăluie o suferință copleșitoare. Deși mesajul său este clar, circumstanțele exacte ale morții sale rămân necunoscute.

Moartea Mădălinei a lăsat în urmă o familie îndurerată și un gol imens în viețile celor trei copii ai săi. La înmormântare, alături de rudele și prietenii apropiați, au fost prezenți și doi bărbați importanți din viața sa: fostul său partener, Cătălin Grozavu, tatăl fiicei sale, și iubitul său actual, Nick Rădoi.

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Sursă foto: Instagram

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