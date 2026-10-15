Valerie Lungu, criticată dur de Raluca Bădulescu pentru o declarație controversată de la Asia Express 2026: „Este cel mai urât lucru pe care îl poți face în anul 2026”

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Raluca Bădulescu a criticat-o dur pe Valerie Lungu în emisiunea „Cu gura plină în Asia Express”, după ce aceasta a făcut remarci jignitoare despre bărbații fără pătrățele. Incidentul a stârnit discuții aprinse.

Valerie Lungu, criticată dur de Raluca Bădulescu pentru o declarație controversată de la Asia Express 2026

Raluca Bădulescu nu se ferește să ia atitudine atunci când vine vorba de respect și de combaterea prejudecăților. Vedeta a răspuns tranșant recentelor declarații ale influenceriței Valerie Lungu, care au provocat controverse în cadrul emisiunii Asia Express 2026. Totul a început în ediția din 6 octombrie, în timpul unei probe pentru imunitate.

În competiția din Chongqing, concurenții au fost provocați să își demonstreze abilitățile în diverse misiuni, printre care și întreținerea atmosferei într-un restaurant local. Printre dansuri și degustări de preparate picante, Alex Gîlcă, soțul Valeriei Lungu, a atras atenția după ce s-a dezbrăcat la bustul gol în fața mesenilor. Însă nu doar acest gest a stârnit reacții, ci și comentariile acide ale soției sale.

„Puișor, tu trebuie să le arăți ce înseamnă un bărbat adevărat. Uitați-vă, băi, bărbat aici, nu umflații voștri”, a declarat Valerie Lungu, o remarcă ce a ajuns și la urechile Ralucăi Bădulescu. Aceasta nu a putut trece peste tonul jignitor al influenceriței și a oferit un răspuns ferm în cadrul emisiunii „Cu gura plină în Asia Express”.

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„Este cel mai urât lucru pe care îl poți face în anul 2026”

„Ideea este în felul următor, draga mea al cărei nume nu-l voi pronunța, jignirile pe care le aduci tuturor bărbaților de acasă sau tuturor femeilor care au bărbați acasă care nu au pătrățele sunt complet deplasate”, a început Raluca Bădulescu, vizibil deranjată de comentariile Valeriei. Vedeta a continuat, subliniind cât de important este să promovăm respectul și acceptarea diversității: „Între a face o caterincă și a jigni este distanță foarte mare. Lucrurile pe care ea le spune sunt jigniri și față de femei, și față de bărbați”.

Raluca a ținut să sublinieze că aspectul fizic nu ar trebui să fie un criteriu pentru a judeca valoarea unei persoane. „Body shaming este cel mai urât lucru pe care îl poți face în anul 2026. Să nu ne înțelegem greșit. Dacă în viață ai burtă sau nu ai burtă, dacă ai pătrățele sau nu, lucrul ăsta nu te face mai de admirat, mai deștept, mai reușit, mai de dorit sau altcumva. Nu contează fizicul. Contează caracterul, contează felul în care te porți și ce ai în cap. Sexy-ul este în atitudine și în felul în care te comporți, nu dacă ai pătrățică”, a mai transmis Raluca

Într-o epocă în care acceptarea de sine și combaterea stereotipurilor de frumusețe sunt teme tot mai dezbătute, reacția Ralucăi Bădulescu subliniază importanța unui discurs pozitiv și incluziv, atât în viața de zi cu zi, cât și în spațiul public.

Foto: Instagram

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