Maurice Munteanu, declarație de iubire emoționantă pentru un bărbat special din viața lui: „Bărbatul pe care l-am iubit, îl iubesc și îl voi iubi în continuare”

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Maurice Munteanu i-a făcut o declarație de iubire emoționantă unui bărbat special din viața lui.

Maurice Munteanu, declarație de iubire emoționantă pentru un bărbat special din viața lui

Maurice Munteanu este destul de rezervat când vine vorba de viața sa personală, însă recent a făcut o declarație emoționantă de iubire unui bărbat special din viața lui.

„Cu Răzvan, între etaje. Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare. În oglindă, zăresc toți anii noștri, adunați în tăcere în jurul nostru”, a scris Maurice, în dreptul unui selfie din lift cu el și cu Răzvan.

La rândul lui, Răzvan are pe profilul său de Instagram mai multe postări cu Maurice, printre care și una despre o vacanță în Hong Kong alături de Connie Preda, partenera lui Maurice la Asia Express 2026.

Tot pe profilul lui Răzvan se regăsește o postare cu el, Maurice și Connie din iunie 2026, în dreptul căreia a scris: „Reuniți după ani de zile. Totul s-a schimbat, și totuși, totul a rămas la fel. Viața are un mod curios de a readuce lucrurile înapoi”.

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Ce caută Maurice Munteanu într-o relație

Deși deschis în privința orientării sale sexuale, Maurice Munteanu a reușit cu succes să-și păstreze viața de cuplu departe de ochii curioșilor în ciuda statutului de persoană publică. În martie 2025, fashion editorul vorbea discret despre o nouă relație care abia începea pentru el. „Eu de-abia intru într-o relație și sunt foarte fericit”, a spus Maurice atunci, în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, de la Acasă.

Tot atunci, Maurice a spus ce caută într-o relație, dar și de ce crede că oamenii ajung să înșele. Fashion editorul nu este adeptul poliamoriei.

„Eu caut, într-o relație, un parteneriat. Ce nu înțelege lumea e că toată treaba asta cu fizicul și cu sexul nu duce neapărat nicăieri. Ce nu înțelege majoritatea e că relațiile care pleacă strict de la o scânteie sexuală și nimic altceva se vor termina sinistru. O relație presupune un parteneriat, afinități comune, doi indivizi pe paliere comune în momente aproximativ egale din viața lor pentru că altfel nu ar putea să funcționeze.

Oamenii nu înțeleg ce înseamnă parteneriat, de-asta ajung să se înșele. De-asta nu există transparență, le e frică de singurătate. Eu nu cred în poliamorie”, a spus Maurice Munteanu în emisiunea găzduită de Marius Manole, potrivit protv.ro.

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