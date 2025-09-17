Cine este Maurice Munteanu. La ce vârsta a realizat că este atras de bărbați și ce caută la un iubit: „În România, ne lovim de mentalități învechite”

Maurice Munteanu este fashion editor al revistei Elle România de mai bine de două decenii și a devenit cunoscut publicului larg datorită rolului de jurat în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D. În prezent, Maurice este jurat în cadrul unei alte emisiuni, talent show-ul „The Ticket”, de la Antena 1.

Familie – ce profesii au avut părinții lui Maurice

Maurice Munteanu (47 de ani) și-a dorit să devină actor, însă universul a avut alte planuri pentru el. De mai bine de două decenii este fashion editor al revistei Elle România, iar din 2016 este și o prezență efervescentă pe micile ecrane.

Marius Munteanu, cunoscut sub pseudonimul Maurice Munteanu, s-a născut pe 3 ianuarie 1978, la București. Nu are frați și surori, iar dintre părinți în viață mai este doar mama lui, Claudia Munteanu, fostă învățătoare. Tatăl lui Maurice, care era inginer, a murit în urmă cu mai mulți ani. Bărbatul era pasionat de sport.

„Tata era pasionat de sport, a condus Direcția Generala a Vămilor si Vama Otopeni. A fost și vicepreședinte la Rapid, al clubului pe vremea când domnul Copos se implicase și el în treaba asta”, spunea Maurice Munteanu, în urmă cu ceva timp.

Tatăl a fost cel care l-a îndrumat pe Maurice Munteanu către Facultatea de Drept, pe care a urmat-o dar pe care n-a finalizat-o.

„Nu mi-am dat licența la Drept pentru ca nu m-a interesat cu adevărat niciodată. Tata și-a dorit foarte mult asta, chestia clasică în care copilul ascultă o direcție nu neapărat impusă, ci indusă. Dreptul este pur și simplu o sincopă în parcursul meu profesional”, mai spunea fashion editorul.

Viață personală – la ce vârsta a realizat Maurice Munteanu că este atras de același sex

Maurice Munteanu a dezvăluit în trecut că a realizat în jurul vârstei de 8 ani că era atras de același sex.

„Da, în copilărie. Cred că aveam 7-8 și nu știam ce se întâmplă. Mi se părea simpatic un vecin. Nu știam cum să interpretez asta. Am realizat că, da, e posibil să nu-mi placă Maricica, ci Gigel. Pentru mine asta nu reprezintă de problemă, m-am săturat să tot explic. În România, ne lovim de mentalități învechite. Mă dezgustă oamenii care aruncă cu piatra ca și cum ar fi fără de păcat. Nu am de ce să tac pentru că nu eu mi-am ales orientarea sexuală și asta este o tâmpenie sinistră. O istorie întreagă vorbește despre asta, nu trebuie să o mai fac și eu acum. Noua generație mi se pare pregătită, sunt mai deschiși la minte. Există o urmă de speranță”, declara Maurice Munteanu în vara anului 2021, la emisiunea „În oglindă”.

Ce caută Maurice la un iubit

În martie anul acesta, Maurice a vorbit deschis despre viața lui sentimentală, în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”.

„Eu caut, într-o relație, un parteneriat. Ce nu înțelege lumea e că toată treaba asta cu fizicul și cu sexul nu duce neapărat nicăieri. Ce nu înțelege majoritatea e că relațiile care pleacă strict de la o scânteie sexuală și nimic altceva se vor termina sinistru. O relație presupune un parteneriat, afinități comune, doi indivizi pe paliere comune în momente aproximativ egale din viața lor pentru că altfel nu ar putea să funcționeze”, a spus Maurice Munteanu în emisiunea găzduită de Marius Manole, potrivit protv.ro.

Educație – ce studii are Maurice

Maurice Munteanu a dat admiterea la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” de trei ori fără succes. În martie 2025, Maurice a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost respins de la Actorie.

„Am dat la facultate de trei ori, am picat de fiecare dată ultimul. La proba monologului, asistentul îi șoptea lui Cojar. Pentru că nu auzea, a treia oară a zis atât de tare, încât am auzit și eu: «Nu-l luați pe ăsta la clasă, pentru că este homosexual». A folosit un cu totul și cu totul alt termen sinistru… Eu, la 18 ani, în proba de admitere la o universitate…”, a povestit Maurice Munteanu în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, găzduită de Marius Manole, la postul Acasă.

Fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” spune că, dacă i s-ar fi întâmplat acum acest lucru, l-ar fi „târât prin tribunale” pe vinovat. La acel moment însă, lui Maurice Munteanu nici nu-i trecea prin minte o astfel de posibilitate, mai ales că doar ce-și pierduse tatăl.

„Dacă am fi fost în 2025 și se întâmpla chestia asta, îți garantez că-l târam prin tribunale și procese și-l lăsam muritor de foame. La momentul acela, la 18 ani, după ce-mi murise tatăl și eram într-o perioadă foarte agitată, nu m-am gândit la aceste lucruri. Am îngropat această traumă în adâncurile memoriei, lucru pe care nu trebuia probabil să-l fac. Îi sfătuiesc pe toți cei de acum, care trec prin astfel de experiențe, să le facă publice. Să lupte împotriva lor și să se revolte împotriva inegalității, homofobiei, etc.”, a mai spus Maurice Munteanu, potrivit protv.ro.

Dreptul i-a „distrus echilibrul interior”

După ce a urmat Dreptul, o facultate despre care a povestit că i-a „distrus echilibrul interior”, Maurice s-a reorientat către Facultatea de Jurnalism.

„O facultate care mi-a distrus echilibrul interior, pentru că o detestam, pentru că nu mi se adresa și pentru că a fost un chin. A fost ceva sinistru, eram în prag de repetenție. Pentru că, pur și simplu, nu mă interesa. Eu trăiam în cu totul și cu totul altă dinamică a ce înseamnă cunoaștere”, a mai spus Maurice, în emisiunea lui Marius Manole.

Din 2003, Maurice lucrează în domeniul modei, iar din 2016 este o personalitate TV îndrăgită de publicul român.

Între anii 2016 și 2023 a fost jurat la emisiunea „Bravo, ai stil!”, iar în 2025 a devenit jurat al emisiunii „The Ticket”, de la Antena 1.

